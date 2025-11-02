Dungarpur: श्रीनाथ जी मंदिर में हुआ तुलसी विवाह,गाजे-बाजे के साथ खूब नाचे बाराती

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में देवउठनी एकादशी पर आज रविवार को सनातन धर्म समिति की ओर से तुलसी विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया. हाथी, घोड़े ओर रथ गाड़ी के साथ भगवान की बारात निकाली गई. गाजे बाजे के साथ बाराती खूब नाचे.

श्रीनाथ जी मंदिर में ठाकुरजी की बारात के बाद तुलसी विवाह महोत्सव की रस्में हुई और हजारों लोग इसके साक्षी बने. सात फेरों की रस्मों पर लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ ही ठाकुरजी और तुलसी माता के जयकारे लगाए.

देव उठनी एकादशी को लेकर आज रविवार की शहर के मुरलीधर जी मंदिर में धार्मिक आयोजन किए गए. देर शाम के समय मुरलीधर जी मंदिर से हाथी, घोड़े ओर रथ गाड़ी के साथ शोभायात्रा रवाना हुई.

सबसे आगे घोड़े पर बच्चे, युवा ओर समाज के अध्यक्ष पारंपरिक वेशभूषा, महापुरुष का वेश धारण कर सवार हुए. हाथी पर ठाकुरजी के माता पिता बना परिवार सवार था. वही रथ गाड़ी में संत महात्मा विराजे. बारात में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष ओर युवा बाराती बनकर शामिल हुए. धर्म गीतों के साथ भगवान ठाकुरजी के जयकारे लगाते हुए लोग खूब नाचे.

वहीं, ठाकुरजी के रथ भी शामिल हुए। रास्ते में कई जगहों पर पुष्प वर्षा के साथ ठाकुरजी की बारात का स्वागत किया गया. लोगों ने ठाकुरजी के दर्शन किए. बारात नगर भ्रमण करते हुए शहर के गेपसागर की पाल स्थित श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे, जहां दूल्हे ठाकुरजी के साथ ही बारातियों का स्वागत किया गया. पुष्प वर्षा के साथ स्वागत ओर जयकारे गूंज उठे. बारातियों की खूब आवभगत हुई.

इसके बाद श्रीनाथ जी मंदिर में ही मंडप में शादी की रस्में हुई. ठाकुरजी का तुलसी माता के साथ विवाह की रस्में हुई, जिसमें हजारों लोगों के बीच मंत्रों के साथ विवाह करवाया. फेरों की रस्में होते ही लोगों ने पुष्प वर्षा के साथ जयकारे लगाए. इसके बाद लोगों ने कन्यादान की रस्में की ओर फिर बारातियों का भोज (प्रसाद) ओर विदाई दी गई. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उमड़े.

