डूंगरपुर की मिट्टी पर बड़ा संकट! 4 साल में 51% घटी नाइट्रोजन, खेती पर मंडराया खतरा

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में बढ़ते रासायनिक खाद के उपयोग से कृषि विभाग का मिशन ऑर्गेनिक फेल नजर आ रहा है. कृषि विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, मिट्टी की जांच के नमूनों में लगातार नाइट्रोजन की कमी पाई जा रही है. कृषि विभाग की ओर से वर्ष 2022 में 22 हजार 488 मिट्टी के नमूने लिए जिसमें से 8 हजार 471 नमूनों में नाइट्रोजन कम पाया गया. वर्ष 2023 में 9 हजार 357 में से 3 हजार 455 नमूनों में नाइट्रोजन कम पाया गया. इसी तरह वर्ष 2024 में 13 हजार 988 नमूनों में से 6 हजार 134 नमूनों में नाइट्रोजन कम पाया गया इसके साथ ही वर्ष 2025 में 9 हजार 490 में से 4 हजार 862 नमूनों में नाइट्रोजन की मात्रा कम आई.

रासायनिक खेती का खतरनाक असर

विशेषज्ञों के अनुसार, खेती में खरपतवारनाशी, कीटनाशी और फफूंदनाशी रसायनों के बढ़ते प्रयोग से न केवल मिट्टी की उर्वरता घट रही है, बल्कि जमीन के "सच्चे मित्र" भी खत्म हो रहे हैं. रसायनों के कारण खेतों से केंचुए लगभग खत्म हो चुके हैं. मिट्टी में मौजूद लाभकारी फंगस पेसिलोमाइसेस लिलासिनस नष्ट हो रहा है, जो प्राकृतिक रूप से दीमक और नेमाटोड को नियंत्रित करता था. रसायनों पर निर्भरता बढ़ने से किसानों की खेती की लागत बढ़ गई है, जबकि आमदनी में कमी आई है.

मिशन ऑर्गेनिक' की चुनौतियां

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा डूंगरपुर को जैविक जिला बनाने के लिए 'मिशन ऑर्गेनिक डूंगरपुर' शुरू किया गया था. लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद, किसान अब भी रसायनों का उपयोग कर रहे हैं. फसल चक्र न अपनाने और रोग प्रतिरोधक बीजों की कमी के कारण फसलें बीमारियों की चपेट में आ रही हैं. कृषि विभाग के विशेषज्ञ के अनुसार मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए किसानों को रासायनिक खादों का मोह छोड़कर जैविक खेती अपनानी होगी और फसलों को बदल-बदल कर बोना होगा.

बलवंत लबाना कृषि अनुसंधान अधिकारी (रसायन)

डूंगरपुर की मिट्टी में नाइट्रोजन का 51% तक गिरना केवल एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं, बल्कि भविष्य में होने वाले बड़े कृषि संकट की आहट है.'मिशन ऑर्गेनिक' की सुस्त रफ्तार और रसायनों के प्रति बढ़ता मोह खेती को घाटे का सौदा बना रहा है. यदि किसान अब भी फसल चक्र , जैविक खाद और रसायनों के सीमित उपयोग की ओर नहीं लौटे, तो आने वाले समय में जिले की कृषि भूमि बंजर होने की कगार पर पहुंच सकती है.

