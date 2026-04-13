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Dungarpur: SP ने ली क्राइम मीटिंग, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने एक महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग की. थानाधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 13, 2026, 08:25 PM IST | Updated:Apr 13, 2026, 08:25 PM IST

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Dungarpur: SP ने ली क्राइम मीटिंग, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने आज जिले के सभी थानाधिकारियों, वृत्त अधिकारियों और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के साथ एक महत्वपूर्ण क्राइम मीटिंग की. इस बैठक में जिले की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई. वहीं, थानाधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए.

एसपी मनीष कुमार ने बैठक के दौरान सबसे पहले थानेवार दर्ज मामलों की समीक्षा की. वहीं, पेडिंग मामलों को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए. वहीं, बैठक में एसपी ने एनडीपीएस, आबकारी अधिनियम और अवैध शराब तस्करी जैसे गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने के कड़े निर्देश दिए.

उन्होंने जघन्य अपराधों के मामलों में त्वरित अनुसंधान कर उनके शीघ्र निस्तारण पर विशेष बल दिया. वहीं, बैठक में पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने स्पष्ट किया कि जो अपराधी अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है, जिसे आगामी दिनों में प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा.

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बैठक में पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की भी समीक्षा की गई. बैठक में एसपी ने सभी थानाधिकारियों को वांछित अपराधियों को चिन्हित कर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए.

इसके साथ ही उन्होंने साइबर अपराधों पर लगाम कसने के लिए मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे 'ऑपरेशन म्यूल हंटर' ओप्रेशन त्रिनेत्र के साथ डूंगरपुर जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न ऑपरेशन की समीक्षा करते हुए समय-समय पर कार्रवाई के निर्देश दिए.

बैठक में एसपी ने सभी पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अपराध मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने और आमजन में विश्वास बनाए रखने की हिदायत दी है.

वहीं, डूंगरपुर जिला कलक्टर देशलदान ने आज जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियो की बैठक ली. बैठक में कलेक्टर ने विभागीय योजनाओ व बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की वही समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को स्वयं फील्ड में जाकर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के साथ अधीनस्थ अधिकारियों को भी लगातार फील्ड विजिट करने एवं समय पर कार्य पूर्ण करने हेतु पाबंद करने के निर्देश दिए है.

बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने विभाग के अंतर्गत चल रहें निर्माण कार्यों, बजट घोषणाओं के अंतर्गत चल रहें कार्यों को बारिश से पूर्व तय समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए.

बैठक में उन्होंने पीएचईडी विभाग की समीक्षा के दौरान खराब हेड पंपों को रिपेयर करने, समर कंटेल्जेंसी योजना अंतर्गत कार्य को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़क मरम्मत के कार्य बारिश से पूर्व पूर्ण करने, शिक्षा विभाग को मिड डे मील वितरण समय पर सुनिश्चित करने, मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मौसमी बीमारियों के लिए पूर्व से तैयारी रखने के निर्देश दिए.

इसके साथ ही कलेक्टर ने रसद विभाग को एलपीजी गैस वितरण में जहां पर समस्या अथवा शिकायत आ रही हैं वहां पर समाधान करने, संबंधित डीलर से बातचीत करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरण, ई फाइल, ई डाक पेंडेंसी की समीक्षा करते हुए नियमित निस्तारण के निर्देश दिए. बैठक में एडीएम, सीईओ सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी गण मौजूद रहें.

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