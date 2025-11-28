डूंगरपुर में स्ट्रीट डॉग को खुले में खाना देने पर पाबंदी, नसबंदी और शेल्टर सेंटर जल्द

Dungarpur News : डूंगरपुर में नगरपरिषद की ओर से शहर में डॉग फीडिंग पोइंट बनाने के साथ शहर के बाहर एक नसबंदी और रखरखाव केंद्र स्थापित किया जाएगा. वही सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार नगरपरिषद की ओर से रेबिज रोग के रोकथाम के लिए एक कमेटी का भी गठन किया है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डूंगरपुर नगर परिषद ने श्वान नियंत्रण नियमन की तैयारी शुरू कर दी है. डूंगरपुर शहर में अब सार्वजनिक स्थान पर श्वान के लिए भोजन रखने पर पाबन्दी रहेगी.

डूंगरपुर नगरपरिषद के आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि भारत में रेबीज रोग के बढ़ते मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में स्ट्रीट डॉग्स के सम्बन्ध में गाइडलाइन जारी की है. इसको लेकर डूंगरपुर शहर के लिए भी गाइडलाइन पर कार्य शुरू कर दिया है. उन्होंने बताया कि शहर में स्वच्छंद विचरण करने वाले श्वान के अलावा निजी और पालतू श्वान पर यह गाइडलाइन की पालना करनी होगी. इसके लिए नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी के निर्देशन में कमेटी का गठन किया जा रहा है.

साथ ही उन्होंने बताया कि शहर के अलग-अलग वार्ड,सड़क और सार्वजनिक स्थान पर अब श्वान के लिए भोजन फेंकने के लिए पूर्ण पाबंदी होगी. इसके लिए डॉग्स फिडिंग पॉइंट नगरपरिषद की ओर से तय कर लिए गये है. इसके साथ ही नगर परिषद की ओर से शहर के बाहर डॉग्स के लिए एक नसबंदी और रखरखाव केंद्र स्थापित किया जाएगा.