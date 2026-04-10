Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक 13 वर्षीय छात्र के अचानक लापता होने से हड़कंप मच गया. यह छात्र कक्षा 7 में पढ़ता है और हाल ही में उसका एडमिशन आरबीएसई से बदलकर सीबीएसई पैटर्न के स्कूल में कराया गया था. वह पिछले चार दिनों से ही नए स्कूल जा रहा था.

प्रशिक्षु आरपीएस पारसमल ने बताया कि गुरुवार को स्कूल की छुट्टी के बाद छात्र स्कूल बस से घर पहुंचा, लेकिन कुछ देर बाद ही वह बिना बताए घर से निकल गया. परिजनों ने पहले अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर वे घबरा गए और पुलिस को सूचना दी.

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि छात्र सागवाड़ा बस स्टैंड से बांसवाड़ा जाने वाली बस में बैठा था. इसके बाद वह बांसवाड़ा पहुंचा और वहां से जयपुर जाने वाली बस में सवार हो गया. पुलिस ने तुरंत उसकी फोटो और जानकारी रोडवेज के ग्रुप में साझा कर दी, जिससे बस ड्राइवरों और कर्मचारियों को अलर्ट किया गया.

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इसी दौरान एक ड्राइवर ने सूचना दी कि बच्चा बांसवाड़ा से जयपुर जाने वाली बस में बैठा है. इसके बाद तुरंत निंबाहेड़ा पुलिस को अलर्ट किया गया. निंबाहेड़ा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बस को रुकवाया और छात्र को सुरक्षित उतारकर थाने ले आई.

सूचना मिलने पर सागवाड़ा पुलिस और परिजन भी निंबाहेड़ा पहुंचे. छात्र को सकुशल देखकर सभी ने राहत की सांस ली. पूछताछ में सामने आया कि छात्र स्कूल बदलने से नाराज था. नए माहौल में असहज महसूस करने के कारण वह अपनी पॉकेट मनी लेकर घर से निकल गया था.

पुलिस ने बच्चे को समझाइश देकर परिजनों को सौंप दिया है. इस पूरे मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और समन्वय से एक बड़ी घटना टल गई.

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