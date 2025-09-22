Dungarpur: मानगढ़ धाम के पाठ्यक्रम से छेड़छाड़, छात्र संगठन SFI ने रैली निकालकर किया प्रदर्शन

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के छात्र संगठन एसएफआई की ओर से राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानगढ़ धाम के पाठ्यक्रम से छेड़ छाड़ के विरोध में शहर में रैली निकाली गई. वहीं, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया.

इस मौके पर एसएफआई ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमे मानगढ़ धाम के पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ नहीं किये जाने की मांग की है.

छात्र संगठन एसएफआई के विद्यार्थी डूंगरपुर शहर के एसबीपी कॉलेज परिसर में एकत्रित हुए. इसके बाद एसएफआई ने राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानगढ़ धाम के पाठ्यक्रम से छेड़ छाड़ के विरोध में रैली निकाली. रैली एसबीपी कॉलेज से शुरू होकर शास्त्री मार्ग, पुराना बस स्टैंड, तहसील चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर एसएफआई ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना-प्रदर्शन किया.

इस मौके पर एसएफआई ने नेताओं ने बताया कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसन्धान व प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 4 की पुस्तक में शामिल मानगढ़ धाम के पाठ को कक्षा 5 में हमारा परिवेश में हमारे प्रेरक शीर्षक के रूप शिफ्ट किया है लेकिन शिफ्ट किए गए पाठ्यक्रम में आदिवासियों के शहादत का जिक्र है, ना ही भील शब्द का जिक्र है और न ही तस्वीरें शामिल की गई हैं. नए पाठ में जन समूह नर-नारी जैसे शब्दों का जिक्र किया गया है.

इसके साथ ही शहीद वीरबाला कालीबाई के पाठ को भी कक्षा 5 से हटाकर कक्षा 6 में नए शीर्षक के साथ शिफ्ट किया गया है और उस पाठ में भी फेरबदल किया गया है, जिसका एसएफआई विरोध करता है. एसएफआई ने कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौपते हुए दोनों पाठों को सही रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की मांग की है.

