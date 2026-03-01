डूंगरपुर: शिक्षक के जुनून ने बदली सरकारी स्कूल की तस्वीर, प्राइवेट छोड़ पढने आ रहे बच्चे

Dungarpur Teacher Success Story: कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों और नीयत साफ, तो पत्थर में भी दूब उगाई जा सकती है. डूंगरपुर जिले के दोवड़ा ब्लॉक स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सिमलघाटी भागेला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है. यहां के शिक्षक हेमंत परमार ने अपने समर्पण से एक जर्जर सरकारी स्कूल को शिक्षा के ऐसे मॉडल में बदल दिया है कि अब इलाके के बच्चे निजी स्कूलों को अलविदा कहकर यहां दाखिला ले रहे हैं.

पहली सैलरी से शुरू हुआ कायाकल्प

शिक्षक हेमंत परमार ने जब इस स्कूल में कदम रखा, तो हालात बेहद खराब थे. लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय बदलाव की जिम्मेदारी खुद उठाई. हेमंत ने अपनी पहली सैलरी से 35 हजार रुपये खर्च कर स्कूल की दीवारों को एक रंगीन ट्रेन (Train) का रूप दे दिया. स्कूल के कमरों को रेल के डिब्बों जैसा देख बच्चों में स्कूल आने का जबरदस्त उत्साह पैदा हो गया. साल 2016 में जिस स्कूल में उंगलियों पर गिनने लायक मात्र 3-4 बच्चे थे, आज वहां 50 छात्र पढ़ रहे हैं. बड़ी बात यह है कि पिछले तीन सालों में 14 बच्चों ने महंगे प्राइवेट स्कूल छोड़कर इस सरकारी स्कूल को चुना है.

पढ़ाई का अनोखा अंदाज

सिर्फ इमारत ही नहीं, हेमंत ने पढ़ाई के स्तर को भी 'कॉन्वेंट' जैसा बना दिया है. यहां बच्चों को उनकी मातृभाषा वागड़ी के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेजी कविताओं के जरिए पढ़ाया जाता है. आज इस स्कूल की पहली कक्षा का छात्र फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है, वहीं पांचवीं के छात्र को 32 तक पहाड़े (Tables) जुबानी याद हैं.



जर्जर भवन से आधुनिक स्मार्ट स्कूल

हेमंत बताते हैं कि शुरुआत में बारिश के दौरान छत टपकती थी और कमरों में पानी भर जाता था. लेकिन उनके जुनून को देख अब तस्वीर बदल चुकी है. बता दें कि आज स्कूल में बिजली, साफ पानी और आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध है. हेमंत ने घर-घर जाकर अभिभावकों का विश्वास जीता. स्कूल की प्रगति देख अब ग्रामीण और भामाशाह (Donors) भी आर्थिक मदद के लिए खुद आगे आ रहे हैं.

एक प्रेरणादायक संदेश

शिक्षक हेमंत परमार की यह कहानी सिखाती है कि संसाधनों की कमी कभी भी बदलाव के रास्ते में रोड़ा नहीं बन सकती. एक शिक्षक के जुनूनने न केवल स्कूल की दीवारें रंगीं, बल्कि आदिवासी अंचल के दर्जनों बच्चों के भविष्य को भी सुनहरे रंगों से भर दिया है.

