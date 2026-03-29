डूंगरपुर के जंगलों से बरसेगा ''हरा सोना'', वन विभाग को तेंदुपत्ता से करोड़ों की आय और हजारों वनवासियों को मिलेगा रोजगार

Dungarpur Tendupatta: डूंगरपुर जिले के जंगलों में इस वर्ष तेंदूपत्ता की नीलामी से दोनों तरफ खुशहाली का माहौल है. जिले के 9 वनखंडों में से 8 वनखंडों के टेंडर सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं.
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डूंगरपुर जिले के जंगलों में बड़ी मात्रा में तेंदूपत्ता के पेड़ पाए जाते हैं. तेंदूपत्ता बीड़ी उद्योग में काम में आता है. तेंदू पत्ता संग्रहण के लिए वन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष टेंडर किये जाते हैं. इन टेंडर से वन विभाग को आय होती है. ये तेंदूपत्ता अब वनवासियों को रोजगार भी देता है और सरकार को कमाई भी देता है . तेंदू पत्ता संग्रहण को लेकर वन विभाग की ओर से संभाग मुख्यालय पर नीलामी की गई. डूंगरपुर जिले के उपवन संरक्षक मोहित गुप्ता ने बताया की जिले के 9 वन खंड में तेंदूपत्तो की नीलामी की गई थी. इसमें से 9 में से 1 वन खंड के टेंडर में किसी ने भाग नहीं लिया लेकिन 8 वन खंडो की नीलामी हुई है. वही इस वर्ष हुए टेंडर के चलते विभाग को 1 करोड़ 17 लाख 28 हजार 832 रुपए की आय होगी.
वनवासियों को मिलेगा रोजगार
डूंगरपुर जिले के उपवन संरक्षक मोहित गुप्ता ने बताया की तेंदूपत्ते से जहा सरकार को तो आय होती है. वही वन क्षेत्र में रहने वाले लोगो को भी रोजगार मिलता है. उन्होंने बताया की राज्य सरकार ने भी वनवासियों को फायदा देने के लिए प्रति मानक बोरा की दर से वृद्धि करते हुए 1450 रुपए निर्धारित किया है. पिछले वर्ष ये राशि 1400 रुपए थी. 8 इकाइयों से औसतन 11 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण होता है. इससे वनवासियों को तेंदूपत्ता तोड़ने पर 1 करोड़ 59 लाख 50 हजार रुपए की आय होगी.
आइए जानते है किस इकाई से कितनी होगी कमाई
1. वेड 41 लाख 17 हजार
2. डाकनमारिया 13 लाख 39 हजार 500
3. रतनपुर 9 लाख 50 हजार
4. बिछीवाड़ा 34 लाख 41 हजार
5. झरनी 2 लाख 16 हजार 666
6. अंबाड़ा 2 लाख 27 हजार
7. आंतरी 3 लाख 26 हजार 666
8. निठाउवा 10 लाख, 51 हजार
तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य जिले में मुख्य रूप से आगामी दो महीनों तक चलेगा. यह वह समय होता है जब खेती के काम कम होते हैं, ऐसे में जंगलों में रहने वाले वनवासियों के लिए यह ''हरा सोना'' आर्थिक संबल प्रदान करता है. जहाँ एक तरफ बीड़ी उद्योग की मांग वन विभाग का ''सूखा'' दूर कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय ग्रामीणों के लिए आत्मनिर्भरता के द्वार भी खोल रही है.
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