डूंगरपुर चोरी केस में आरोपी की हालत गंभीर, पुलिस पर मारपीट के गंभीर आरोप

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में चोरी के आरोप में पकड़े गए आरोपी की तबियत खराब होने का मामला गर्माता जा रहा है. आसपुर से बीएपी विधायक उमेश डामोर व अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ परिजन पुलिस पर युवक के साथ मारपीट के आरोप लगाते हुए थाने के बाहर धरना दे रहे है. वही पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े है.

मामले के अनुसार दोवड़ा थाना पुलिस ने देवसोमनाथ कलारिया निवासी दिलीप अहारी को शुक्रवार को अलसुबह डूंगरपुर शहर में उसकी बुआ के घर से चोरी के एक प्रकरण में पकड़ा था. उसके बाद पुलिस उसे लेकर थाने आई. जहां पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की. इस दौरान दिलीप की तबीयत बिगड़ गई. पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में लाकर भर्ती करवाया. इधर परिजनों को पता चलने पर परिजन व गांव के लोग जिला अस्पताल पहुंचे और हंगामा कर दिया. वही दोवड़ा थाना पुलिस पर दिलीप के साथ बेहरमी से मारपीट के आरोप लगाए और मारपीट से युवक की तबीयत बिगड़ने के आरोप लगाए. वही युवक की हालात गंभीर होने से उसे डूंगरपुर से उदयपुर के लिए रेफर किया गया.

इधर शाम को बीएपी से आसपुर विधायक उमेश डामोर ओर उनके समर्थक ओर कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ से उर्मिला अहारी समेत कई जनप्रतिनिधि युवक के परिजनों के साथ थाने पहुंच गए. परिजनों व जनप्रतिनिधियों ने पुलिस की मारपीट से युवक की तबीयत बिगड़ने के आरोप लगाने के साथ पुलिस पर गुंडागर्दी करने के भी आरोप लगाए है. विधायक उमेश डामोर ने मामले में पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. वही पुलिस ने कहा कि युवक की तबियत ठीक है. उससे चोरी के मामले में थाने पर लाए थे. वही लोगो की भीड़ को देखते हुए थाने के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया है.

