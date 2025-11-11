Zee Rajasthan
डूंगरपुर में ट्रेलर के टायरों में लगी आग, पुलिस की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

Rajasthan News: डूंगरपुर के साबला क्षेत्र में बांसवाड़ा-उदयपुर हाइवे पर एक ट्रेलर के टायरों में आग लग गई. पुलिस ने फायर ब्रिगेड का इंतज़ार न करते हुए, तुरंत पानी का टैंकर मंगवाकर 1 घंटे में आग बुझाई. पुलिस की सूझबूझ से आग को डीज़ल टैंक तक पहुंचने से रोककर बड़ा हादसा टला.

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र में पिंडावल गांव के पास बांसवाड़ा से आ रहे एक ट्रेलर के पीछे के टायरों में अचानक आग लग गई. साबला थाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.

हाइवे पर लगी आग, राहगीरों ने दी सूचना
साबला थानाधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि यह घटना बांसवाड़ा-उदयपुर स्टेट हाइवे पर हुई. बांसवाड़ा की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर के पीछे के टायरों में पिंडावल टोल नाके के पास अचानक आग भड़क गई. राह चलते लोगों ने आग देखकर तुरंत ट्रेलर चालक को इसकी सूचना दी. चालक ने तत्काल गाड़ी को सड़क किनारे रोक लिया, लेकिन आग तेजी से फैलने लगी.

फायर ब्रिगेड से पहले पुलिस ने की व्यवस्था
राहगीरों ने मामले की सूचना तुरंत साबला थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही थानाधिकारी रघुवीर सिंह जाप्ते (बल) सहित मौके पर पहुंचे और सागवाड़ा फायर ब्रिगेड को सूचित किया. चूंकि फायर ब्रिगेड को मौके पर पहुंचने में करीब एक घंटे का समय लग रहा था, इसलिए पुलिस ने देरी न करते हुए आस-पास से पानी के टैंकरों की तुरंत व्यवस्था की.

पुलिस और स्थानीय टैंकरों के संयुक्त प्रयास से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया. अगर आग डीजल टैंक तक पहुंच जाती तो पूरी गाड़ी जलकर राख हो सकती थी और हाइवे पर बड़ा हादसा हो सकता था.पुलिस की तत्परता और सूझबूझ से इस गंभीर दुर्घटना को टाल दिया गया.

