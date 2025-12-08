आदिवासी इलाके में 2 महीने से 9 ब्लॉक में बाल गोपाल योजना ठप्प, बच्चों को नहीं मिल रहा दूध

Dungarpur News : प्रदेश के आदिवासी डूंगरपुर जिले में सीएम बाल गोपाल योजना मिल्क पाउडर पैकेट सप्लाई करने वाले ठेकेदार की ढिलाई और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मोनिटरिंग के अभाव में लापरवाही की भेट चढ़ रही है. जिले के 10 ब्लॉक्स में से केवल एक ब्लॉक के स्कूलों में ही ठेकेदार ने जुलाई व अगस्त माह के बाद मिल्क पाउडर पैकेट की सप्लाई की थी. वही शेष 9 ब्लॉक्स के स्कूलों में मिल्क पाउडर पैकेट सप्लाई नहीं हुई है . सप्लाई नहीं होने से 9 ब्लाक के सरकारी स्कूलों के डेढ़ लाख से अधिक बच्चे दूध से महरूम है. इधर विभागीय अधिकारी जल्द ही मिल्क पाउडर पेकेट की सप्लाई की बात कर रहे है .

प्रदेश सरकार ने राजकीय विद्यालयों नामांकन बढ़ाने के साथ ही नियमित अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के शारीरिक व मानसिक विकास को लेकर गुणवत्तायुक्त पोषण मिले, इस ध्येय से मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की थी . योजना में मिल्क पाउडर के पैकेट स्कूलों तक पहुँचते है .योजना के तहत पंजीकृत ठेकेदार ने सत्र आरम्भ के दौरान ही दूध के पाउडर के पैकेटों की आपूर्ति की थी. इसके बाद ठेकेदार ने जिले के 10 ब्लॉक्स में से केवल एक डूंगरपुर ब्लाक में अगस्त माह के बाद मिल्क पाउडर पैकेट की आपूर्ति की गई वही शेष 9 ब्लॉक्स के एक भी स्कूल में मिल्क पाउडर की सप्लाई नही हुई . ऐसे में विभागीय अधिकारियों की उदासीनता व ठेकेदार की लापरवाही के चलते कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों के दूध के गिलास इन दिनों खाली है.

शिक्षा विभाग ने भेजी 3 हजार 51 क्विंटल मिल्क पाउडर की भेजी डिमांड, मिला सिर्फ 373 क्विंटल

डूंगरपुर जिले के शिक्षा विभाग ने ठेकदार को डूंगरपुर जिले के 2 हजार 243 स्कूलों के एक लाख 78 हजार 641 बच्चो के लिए 3 हजार 51 क्विंटल मिल्क पाउडर की डिमांड भेजी थी. जिसमें से ठेकदार की ओर से नवम्बर माह में सिर्फ डूंगरपुर ब्लाक के 229 स्कूलों के 23 हजार 158 बच्चो के लिए 373 क्विंटल मिल्क पाउडर की सप्लाई की है . वही शेष स्कूलों के डेढ़ लाख से अधिक बच्चो के लिए कोई भी सप्लाई ठेकेदार की ओर से अभी तक नहीं की गई है. जिसके चलते इन स्कूलों के बच्चो के दूध के गिलास खाली है और बच्चो को करीब 2 माह से पीने के लिए दूध नहीं मिला है .

आइये बताते है किस ब्लाक में कितने स्कूल कितने बच्चो को कितने मिल्क पाउडर की होती है आवश्यकता

ब्लाक स्कूलों की संख्या बच्चो की संख्या मिल्क पाउडर किलो में है

गलियाकोट 183 14830 21035

आसपुर 174 9708 21515

दोवडा 210 15665 31045

झोथरी 205 17888 24220

साबला 160 1178624175

सागवाडा 210 23415 33460

सीमलवाडा 210 17868 27100

चिखली 199 19247 30465

डूंगरपुर 229 23158 37340

बिछीवाडा 310 2507654740

कुल 2243 178641305095

ये हैं प्रावधान

राजकीय विद्यालयों में नियमित अध्ययन करने वाले कक्षा एक से पांच के विद्यार्थियों को 150 मिली व उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को 200 मिली दूध अल्पमात्रा में शक्कर मिलाकर दूध पिलाया जाता है. इससे शारिरिक व मानसिक विकास के साथ विद्यालयों में नामांकन बढ़ सके.

बहरहाल डूंगरपुर जिले में मिल्क पाउडर पैकेट सप्लाई में ठेकेदार की लापरवाही व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मोनिटरिंग के अभाव में सीएम बाल गोपाल योजना करीब 2 माह से बंद से पड़ी है . दूध पाउडर नहीं होने से बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है. हालाकि विभागीय अधिकारी जल्द ही मिल्क पाउडर साप्लाई का दावा जरुर कर रहे है खेर अब देखने वाली बात होगी की जिले में कब तक मिल्क पाउडर की सप्लाई हो पाती है .

