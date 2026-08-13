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डूंगरपुर में गोविंद गुरु की प्रतिमा चोरी से आदिवासी समाज में आक्रोश, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

Dungarpur tribal Protest: डूंगरपुर के ओबरी थाना क्षेत्र में विश्व आदिवासी दिवस पर स्थापित की गई गोविंद गुरु की प्रतिमा को अज्ञात लोगों द्वारा रात में उखाड़कर ले जाने का मामला सामने आया है. घटना से आदिवासी समाज में आक्रोश है. ग्रामीणों ने ओबरी थानाधिकारी पर शिकायत दर्ज नहीं करने और धमकाने का आरोप लगाया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Sandeep Kedia
Published:Aug 13, 2026, 03:43 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 03:43 PM IST
डूंगरपुर में गोविंद गुरु की प्रतिमा चोरी से आदिवासी समाज में आक्रोश, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन
Image Credit: Dungarpur tribal Protest

Dungarpur tribal Protest: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के ओबरी गांव में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर स्थापित की गई गोविंद गुरु की प्रतिमा को रात के अंधेरे में अज्ञात लोगों द्वारा उखाड़कर ले जाने और स्थल को क्षतिग्रस्त करने पर आदिवासी समाज का आक्रोश फूट पड़ा. आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ओबरी थानाधिकारी रमेश कटारा पर रिपोर्ट नहीं लेने के आरोप लगाते हुए घटना के विरोध में प्रदर्शन किया. वहीं कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है.

गोविंद गुरु की प्रतिमा उखाड़ा

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ओबरी गांव के ग्रामीणों व आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को ओबरी गांव में वर्षों पुराने आस्था स्थल पर खंडित हुई पुरानी प्रतिमा के स्थान पर आदिवासी समाज द्वारा विधि-विधान से ''गोविंद गुरु'' की नई प्रतिमा एवं शिरा (शिला) स्थापित की गई थी. 11 अगस्त की रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने वहां से गोविंद गुरु की प्रतिमा और धार्मिक धरोहरों को उखाड़ दिया और पूरे स्थल को पूरी तरह से हटा दिया.

थानाधिकारी पर धमकी का आरोप

जब वे 12 अगस्त को इस घटना की शिकायत दर्ज कराने ओबरी थाने गए, तो थानाधिकारी रमेश कटारा ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया. आरोप है कि उल्टा ग्रामीणों को ही मुकदमों और कार्रवाई की धमकी देकर वापस लौटा दिया गया. जिसपर ग्रामीणों व आदिवासी समाज के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया.

वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चोरी की गई गोविंद गुरु की प्रतिमा और शिला को तलाशकर आस्था स्थल को खंडित करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. इसके साथ ही रिपोर्ट दर्ज न करने और ग्रामीणों को डराने-धमकाने वाले थानाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है. वहीं 5 दिन में मांगें पूरी नहीं होने पर आदिवासी समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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