/डूंगरपुर में गोविंद गुरु की प्रतिमा चोरी से आदिवासी समाज में आक्रोश, कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

राज्य चुनें
Dungarpur tribal Protest: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के ओबरी गांव में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर स्थापित की गई गोविंद गुरु की प्रतिमा को रात के अंधेरे में अज्ञात लोगों द्वारा उखाड़कर ले जाने और स्थल को क्षतिग्रस्त करने पर आदिवासी समाज का आक्रोश फूट पड़ा. आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ओबरी थानाधिकारी रमेश कटारा पर रिपोर्ट नहीं लेने के आरोप लगाते हुए घटना के विरोध में प्रदर्शन किया. वहीं कलेक्टर को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है.
गोविंद गुरु की प्रतिमा उखाड़ा
ओबरी गांव के ग्रामीणों व आदिवासी समाज के लोगों ने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को ओबरी गांव में वर्षों पुराने आस्था स्थल पर खंडित हुई पुरानी प्रतिमा के स्थान पर आदिवासी समाज द्वारा विधि-विधान से ''गोविंद गुरु'' की नई प्रतिमा एवं शिरा (शिला) स्थापित की गई थी. 11 अगस्त की रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने वहां से गोविंद गुरु की प्रतिमा और धार्मिक धरोहरों को उखाड़ दिया और पूरे स्थल को पूरी तरह से हटा दिया.
थानाधिकारी पर धमकी का आरोप
जब वे 12 अगस्त को इस घटना की शिकायत दर्ज कराने ओबरी थाने गए, तो थानाधिकारी रमेश कटारा ने उनकी रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार कर दिया. आरोप है कि उल्टा ग्रामीणों को ही मुकदमों और कार्रवाई की धमकी देकर वापस लौटा दिया गया. जिसपर ग्रामीणों व आदिवासी समाज के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया.
वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए चोरी की गई गोविंद गुरु की प्रतिमा और शिला को तलाशकर आस्था स्थल को खंडित करने वाले दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. इसके साथ ही रिपोर्ट दर्ज न करने और ग्रामीणों को डराने-धमकाने वाले थानाधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है. वहीं 5 दिन में मांगें पूरी नहीं होने पर आदिवासी समाज ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!