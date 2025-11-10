Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Dungarpur: दो सिंगाड़े बेचने वाले दुकानदारों में चले लात घुसे, सड़क पर लगा जाम

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर शहर में पुराना बस स्टैंड के पास दो युवक अपनी-अपनी लारी लगाकर सिंगाड़े बेचने का काम करते हैं, जिनके बीच जम कर लात घुसे चले. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 10, 2025, 04:58 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 04:58 PM IST

Trending Photos

कम बजट में सर्दियों की बेहतरीन ट्रिप! चूरू की ये 7 जगहें आपकी यात्रा को बना देगी यादगार
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

कम बजट में सर्दियों की बेहतरीन ट्रिप! चूरू की ये 7 जगहें आपकी यात्रा को बना देगी यादगार

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा सोना कहां पाया जाता है?
7 Photos
Rajasthan news

क्या आप जानते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा सोना कहां पाया जाता है?

सर्दियों में खेती से करनी है मोटी कमाई, तो किसान भाइयों को ये 3 फसलें देंगी फायदा!
8 Photos
Rabi Season

सर्दियों में खेती से करनी है मोटी कमाई, तो किसान भाइयों को ये 3 फसलें देंगी फायदा!

टाइगर सफारी हादसे के बाद हरकत में आया वन विभाग! अब जंगल में बस ड्राइवरों के पास होगा ‘वायरलेस हथियार’
7 Photos
jaipur news

टाइगर सफारी हादसे के बाद हरकत में आया वन विभाग! अब जंगल में बस ड्राइवरों के पास होगा ‘वायरलेस हथियार’

Dungarpur: दो सिंगाड़े बेचने वाले दुकानदारों में चले लात घुसे, सड़क पर लगा जाम

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर शहर में पुराना बस स्टैंड के पास आज दोपहर बीच सड़क दो गुट के युवाओं के बीच जम कर लात घुसे चले. करीब 10 मिनट तक चले हाई वोटेज ड्रामे को देखने लोगो की भारी भीड़ जमा हो गई.

वहीं, शहर का मुख्य मार्ग कुछ देर के लिए जाम हो गया. पुलिस के पहुंचने पर झगड़ा कर रहे युवक भाग गए. वहीं, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है.

मामले के अनुसार, पुराना बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क पर दो युवक अपनी-अपनी लारी लगाकर सिंगाड़े बेचने का काम करते हैं. दोनों युवकों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ. उसके बाद एक युवक ने अपने 4 साथी बुला लिए और पांचों ने मिलकर दूसरे युवक को पीटना शुरू कर दिया. जवाब में दूसरे युवक ने भी मारपीट शुरू कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घुसे चले. इस दौरान एक पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और युवकों को छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन झगड़ा कर रहे युवक नहीं माने जिस पर पुलिसकर्मी एक तरफ हो गया.

शहर की मुख्य सड़क पर करीब 10 मिनट तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए वाहन चालक रुक गए, जिसके चलते सड़क पर जाम लग गया.

मारपीट के दौरान दो युवकों के सिर में चोटें लगी, जिससे खून भी बहने लगा. इधर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी पहुंचते ही झगड़ा कर रहे युवक मौके से भाग गए. वही, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस ने सड़क पर लगा जाम खुलवाया.
इधर, डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने गौ वंश तस्करी के मामले में 28 सालों से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एमपी के रतलाम से गिरफ्तार किया है, जो कि पुलिस से बचने के लिए अपना नाम बदलकर रह रहा था. वहीं, आरोपी ने नए नाम से नए दस्तावेज भी बना लिए थे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news