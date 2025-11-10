Dungarpur: दो सिंगाड़े बेचने वाले दुकानदारों में चले लात घुसे, सड़क पर लगा जाम

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर शहर में पुराना बस स्टैंड के पास आज दोपहर बीच सड़क दो गुट के युवाओं के बीच जम कर लात घुसे चले. करीब 10 मिनट तक चले हाई वोटेज ड्रामे को देखने लोगो की भारी भीड़ जमा हो गई.

वहीं, शहर का मुख्य मार्ग कुछ देर के लिए जाम हो गया. पुलिस के पहुंचने पर झगड़ा कर रहे युवक भाग गए. वहीं, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है.

मामले के अनुसार, पुराना बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क पर दो युवक अपनी-अपनी लारी लगाकर सिंगाड़े बेचने का काम करते हैं. दोनों युवकों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ. उसके बाद एक युवक ने अपने 4 साथी बुला लिए और पांचों ने मिलकर दूसरे युवक को पीटना शुरू कर दिया. जवाब में दूसरे युवक ने भी मारपीट शुरू कर दी.

दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घुसे चले. इस दौरान एक पुलिसकर्मी वहां पहुंचा और युवकों को छुड़ाने का प्रयास किया लेकिन झगड़ा कर रहे युवक नहीं माने जिस पर पुलिसकर्मी एक तरफ हो गया.

शहर की मुख्य सड़क पर करीब 10 मिनट तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए वाहन चालक रुक गए, जिसके चलते सड़क पर जाम लग गया.

मारपीट के दौरान दो युवकों के सिर में चोटें लगी, जिससे खून भी बहने लगा. इधर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी पहुंचते ही झगड़ा कर रहे युवक मौके से भाग गए. वही, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया. इसके बाद पुलिस ने सड़क पर लगा जाम खुलवाया.

इधर, डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने गौ वंश तस्करी के मामले में 28 सालों से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को ऑपरेशन सुदर्शन के तहत एमपी के रतलाम से गिरफ्तार किया है, जो कि पुलिस से बचने के लिए अपना नाम बदलकर रह रहा था. वहीं, आरोपी ने नए नाम से नए दस्तावेज भी बना लिए थे.

