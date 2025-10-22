Zee Rajasthan
Dungarpur: गोवर्धन पर एक साथ 200 से ज्यादा गायों लगाई दौड़, जानें क्या है ये अनोखी परंपरा

Published: Oct 22, 2025, 04:01 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 04:01 PM IST

Dungarpur: गोवर्धन पर एक साथ 200 से ज्यादा गायों लगाई दौड़, जानें क्या है ये अनोखी परंपरा

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दिवाली के दूसरे दिन आज बुधवार को छापी गांव में एक साथ 200 से ज्यादा गायों ने दौड़ लगाई. मोर पंख, तोरण, रंग बिरंगी कपड़ों की कतरन और रंगों से सजी धजी गायों ने दौड़ लगाई तो धूल के गुबार उठने लगे. युवा गायों को हांककर दौड़ाते रहे, हरे रंग की गाय ने दौड़ जीत ली. इससे आने वाले साल में भरपूर बरसात के साथ ही खुशहाली रहने का अनुमान लगाया गया है.

दिवाली के दूसरे दिन छापी गांव में करीब 200 साल से गाय दौड़ की परंपरा चली आ रही है. इसी परंपरा को गांव के लोग आज भी गांव ओर क्षेत्र की खुशहाली मानते हुए निभा रहे हैं. गाय दौड़ को लेकर पशुपालकों ने अपनी-अपनी गायों को रंग बिरंगे रंग, कतरन, तोरण ओर मोर पंख से आकर्षक सजाया. इसके बाद गांव के लोग छापी पंचायत भवन के पास मैदान में गायों को लेकर पहुंचे.

छापी समेत चंद्रवासा, बिछीवाड़ा, गेरुवाड़ा, धामोद, गुंदीकुआ, पावड़ा, कनबा समेत आसपास के गांवो लोग गाय दौड़ में शामिल हुए. ढोल धमाके के साथ लोगों ने पहले शिव मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन किए. गांव और क्षेत्र में खुशहाली की मंगल कामना की गई. इसके बाद गाय दौड़ की शुरुआत हुई.

छापी सरपंच आशा देवी मनात, पंचायत समिति सदस्य अमृत मनात, पटवारी हरीश मीणा, सचिव यादवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि गाय दौड़ में 200 से ज्यादा गाये लेकर पशुपालक आए. इसके बाद पशुपालक और युवा गायों हांकते हुए दौड़ाने लगे. गायों की दौड़ से धूल के गुबार उठने लगे. वहीं, दोनों तरफ मौजूद लोग भी हुल्लर करते हुए गायों को भगाने लगे.

सफेद, लाल, पीली, काली अलग अलग रंगों की गाय दौड़ को देख लोग रोमांचित हो उठे. हरे रंग की गाय ने सबसे आगे रहते हुए दौड़ जीत ली. हरे रंग की गाय के जीतते ही लोगों में खुशी का माहौल छा गया. गाय का रंग हरा होने से अगले साल भरपूर बरसात और अच्छी फसल उत्पादन का अनुमान लगाया गया. वहीं, पुत्र क्षेत्र में इससे खुशहाली रहेगी.

पंचायत समिति सदस्य अमृत मनात ने बताया कि मान्यता है कि हरे रंग की गाय से अच्छी बरसात और फसले होगी. वहीं, लाल रंग की गाय से अतिवृष्टि और काले रंग की गाय से बरसात कम होने का अनुमान रहता है. सफेद रंग की गाय से सामान्य बरसात होती है.

ये भी पढ़ें-

