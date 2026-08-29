/पानी की जगह दौड़ी मौत की लहर! खेत में मोटर चालू करते ही हाई-वोल्टेज करंट की चपेट में आए बुजुर्ग

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के वरदा थाना क्षेत्र के वरदा गांव में कृषि कार्य के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया. खेत में सिंचाई के लिए पानी की विद्युत मोटर चालू करने गए 62 वर्षीय किसान हिम्मत सिंह चौहान हाई-वोल्टेज करंट की चपेट में आ गए. हादसा इतना गंभीर था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

मामले के अनुसार, वरदा निवासी हिम्मत सिंह चौहान अपने खेतों में सिंचाई के लिए पानी की विद्युत मोटर चालू करने पहुंचे थे. मोटर शुरू करते समय अचानक उन्हें तेज करंट लग गया. हाई-वोल्टेज करंट की चपेट में आने से वे गंभीर रूप से झुलस गए और मौके पर ही दम तोड़ दिया.

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अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

हादसे की जानकारी मिलते ही परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. परिजन हिम्मत सिंह को गंभीर हालत में सागवाड़ा के जनरल अस्पताल लेकर गए. यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इसके बाद शव को सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया. घटना से परिवार में शोक का माहौल है.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

घटना की सूचना मिलने पर वरदा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करते हुए शव का पोस्टमार्टम करवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हादसा विद्युत मोटर चालू करने के दौरान हुआ, जिसके कारण किसान की जान चली गई. घटना के बाद गांव में भी शोक का माहौल बना हुआ है.

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सागवाड़ा की मंगलम विहार कॉलोनी में 7 मकानों के ताले टूटे, लाखों के जेवर और नकदी पार

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र की मंगलम विहार कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. बेखौफ चोरों ने अलसुबह 2 से 4 बजे के बीच एक साथ 7 मकानों के ताले तोड़कर नकदी, सोने-चांदी के आभूषण व अन्य कीमती सामान पार कर दिया. वारदात के बाद पीड़ित गृहस्वामियों ने सागवाड़ा थाने में लिखित रिपोर्ट देकर कार्रवाई की मांग की है. राखी के त्यौहार के चलते पीड़ित परिवार बाहर गए हुए थे.

मंगलम विहार निवासी श्रीपाल निनामा ने बताया कि राखी का त्यौहार होने के चलते वह और कॉलोनी के 6 परिवार के लोग घर से बाहर गए हुए थे ओर घर सूने थे. अलसुबह 2 से 4 बजे के बीच अज्ञात बदमाशों ने सूने मकानों को निशाना बनाया. चोरों ने मकानों के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारियों व सामान में तोड़फोड़ करते हुए सारा सामान अस्त-व्यस्त कर दिया. वही चोर घरो से लाखो रूपये के सोने-चांदी के आभूषण व हजारो रूपए की नगदी चुराकर ले गए. सुबह जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो वारदात का पता चला. घटना की सूचना मिलते ही सागवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है.