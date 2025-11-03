Zee Rajasthan
Dungarpur News: गांव में मिला युवक का 7 दिन पुराना शव, 24 अक्तूबर से पत्नी से हुई थी बात!

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरदा थाना क्षेत्र के सेलज गांव में 6 से 7 दिन पुराना युवक का शव मिला. युवक दिवाली के दो दिन बाद अहमदाबाद जाने के लिए घर से निकला था.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 03, 2025, 05:30 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 05:30 PM IST

Dungarpur News: गांव में मिला युवक का 7 दिन पुराना शव, 24 अक्तूबर से पत्नी से हुई थी बात!

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरदा थाना क्षेत्र के सेलज गांव के दर्रे में एक पेड़ से 6 से 7 दिन पुराना युवक का शव लटका हुआ मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई. युवक की पहचान सेलज गांव निवासी मुकेश डामोर के रूप में की गई है, जो कि दिवाली के दो दिन बाद अहमदाबाद जाने के लिए घर से निकला था.पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

डूंगरपुर जिले के वरदा थाने के एएसआई भंवर सिंह ने बताया कि सेलज गांव के एक दर्रे में पेड़ से एक युवक का शव लटका होने की सूचना मिली थी. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि पेड़ से युवक का शव लटका हुआ था. वहीं, करीब 6 से 7 दिन पुराना शव लग रहा था.

इसके बाद पुलिस ने शव के शिनाख्तगी के प्रयास किए तो पुलिस ने मृतक की पहचान सेलज गांव निवासी 26 वर्षीय मुकेश डामोर के रूप में की. मुकेश अहमदाबाद में काम करता था और दीवाली पर घर आया था.वहीं, दिवाली के दो दिन बाद घर से अहमदाबाद जाने के लिए निकला था. 24 अक्टूबर को मुकेश की अपनी पत्नी से लास्ट मोबाइल पर बात हुई थी.

उसके बाद से उसका परिजनो से कोई संपर्क नहीं हुआ था. पुलिस ने शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पढ़िए डूंगरपुर की एक और खबर
डूंगरपुर जिले के सागवाडा थाना क्षेत्र के गोवाडी गाँव में चोरो ने बैराज माता मंदिर को अपना निशाना बनाया है. चोर मंदिर में माता जी की मूर्ति पर लगे सोने व चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए. इधर पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमे पहले चोरो ने माता जी को ढोक लगाईं और फिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया.पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामले के अनुसार, गोवाड़ी ग्राम पंचायत के पहाड़ी पर स्थित बोरज माता मंदिर में देर रात करीब 1 बजे चोर मंदिर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए. चोरों ने मंदिर से चांदी की गणेश जी की मूर्ति, छत्र, सोने की बाली, पायल, और तलवार सहित कई आभूषण पर हाथ साफ कर दिया.

पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे, तो ताला टूटा देखकर घटना का खुलासा हुआ. सूचना पर सागवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है. ग्रामीणों में घटना को लेकर रोष का माहौल है और उन्होंने मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.

