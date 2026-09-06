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डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव: BJP से बागी प्रत्याशी के चुनावी दफ्तर के सामने नगर परिषद ने छोड़े लावारिस कुत्ते, मचा हंगामा

Dungarpur Municipal Council Elections: डूंगरपुर के वार्ड 31 में निर्दलीय प्रत्याशी सुनील जैन के चुनावी कार्यालय के सामने 10-15 लावारिस कुत्ते छोड़ने पर विवाद हो गया. स्थानीय लोगों ने विरोध किया. सुनील जैन ने इसे सत्ता का दुरुपयोग बताते हुए 9 सितंबर को वोट से जवाब देने की बात कही.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Sep 06, 2026, 01:41 PM IST | Updated:Sep 06, 2026, 01:41 PM IST
डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव: BJP से बागी प्रत्याशी के चुनावी दफ्तर के सामने नगर परिषद ने छोड़े लावारिस कुत्ते, मचा हंगामा
Image Credit: भाजपा के बागी प्रत्याशी के चुनावी कार्यालय के सामने कुत्ते.

Dungarpur Municipal Council Elections: डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव के बीच वार्ड संख्या 31 में एक विवादित मामला सामने आया है. न्यू कॉलोनी में भाजपा के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी सुनील जैन के चुनावी कार्यालय के सामने नगर परिषद के शेल्टर होम की गाड़ी से अचानक 10 से 15 लावारिस कुत्ते छोड़ दिए गए. घटना के बाद इलाके में हलचल मच गई और मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया.

स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद गाड़ी चालक कुत्तों को वहीं छोड़कर तुरंत मौके से रवाना हो गया. इस घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और चुनावी माहौल भी गरमा गया है.

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आचार संहिता के बीच कार्रवाई पर उठे सवाल

वार्ड 31 में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी और निवर्तमान उपसभापति सुदर्शन जैन चुनाव लड़ रहे हैं. वहीं, भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी के बागी सुनील जैन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं. दोनों के बीच मुकाबला काफी कड़ा माना जा रहा है.

ऐसे में चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान नगर परिषद की गाड़ी से निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यालय के सामने कुत्ते छोड़े जाने की घटना को लेकर स्थानीय लोगों और समर्थकों में नाराजगी है.

सुनील जैन ने लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप

निर्दलीय प्रत्याशी सुनील जैन ने इस घटना को सत्ता के दुरुपयोग से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उन्हें कमजोर करने के उद्देश्य से इस तरह का हथकंडा अपनाया गया है. सुनील जैन ने कहा कि ऐसी हरकतों से उनके चुनावी हौसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

उन्होंने दावा किया कि वार्ड की जनता 9 सितंबर को मतदान के दिन अपने वोट के जरिए इसका जवाब देगी.

टिकट को लेकर भाजपा में हुई बगावत

वार्ड 31 में भाजपा का टिकट वितरण इस चुनाव में प्रमुख मुद्दा बना हुआ है. पार्टी ने दूसरे वार्ड के रहने वाले निवर्तमान उपसभापति सुदर्शन जैन को प्रत्याशी बनाया है. वहीं, इसी वार्ड के निवासी सुनील जैन भी भाजपा से टिकट के दावेदार थे. टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला किया.

इस वार्ड से कांग्रेस के कनकमल जैन भी चुनाव मैदान में हैं. मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी सुदर्शन जैन और बागी सुनील जैन के बीच माना जा रहा है.

वार्ड में जैन समुदाय के मतदाताओं की संख्या अहम मानी जा रही है. इसके बाद सिंधी समुदाय के मतदाता भी चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. ऐसे में इन मतदाताओं का रुख 9 सितंबर के मतदान में मुकाबले की दिशा तय कर सकता है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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