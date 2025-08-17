Dungarpur Weather: सुबह धूप तो वहीं शाम को गरज-चमक के आसार, डूंगरपुर का मौसम बदला रंग

Dungarpur Weather News: राजस्थान में रविवार को डूंगरपुर जिले का मौसम दिनभर बदलता रहा. सुबह से दोपहर तक उमस और धूप के बीच समय बीतता रहा, जबकि दोपहर बाद आसमान पर काले बादलों का डेरा और शाम होते-होते गरज-चमक के साथ बारिश की बूंदें गिरने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा.

वायु गुणवत्ता रही सामान्य

आज डूंगरपुर की हवा अपेक्षाकृत साफ रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 47 दर्ज हुआ, जो “अच्छी श्रेणी” में आता है. वहीं शाम तक यह स्तर थोड़ा बढ़कर 60–70 तक पहुंच जाएगा. जिसे “मध्यम श्रेणी” माना जाता है. इसका मतलब यह रहा कि हवा सामान्य लोगों के लिए सुरक्षित रहेगी, लेकिन जिन लोगों को अस्थमा या सांस की समस्या है, उन्हें बाहर लंबे समय तक रुकने से परहेज की सलाह दी गई.

सूर्योदय और सूर्यास्त

आज सूर्योदय सुबह 6 बजकर 11 मिनट पर हुआ, जबकि सूर्यास्त शाम 7 बजकर 6 मिनट पर दर्ज किया जाएगा. लगभग 12 घंटे 55 मिनट का दिन डूंगरपुरवासियों के लिए उमस, बादलों की आवाजाही और शाम के तूफानी नजारे के बीच गुजरेगा. सुबह की सुनहरी रोशनी ने दिन की शुरुआत खुशनुमा बनाई, वहीं शाम के समय बादलों और सूरज की लालिमा ने अद्भुत दृश्य पेश करेंगे.

परीक्षा देने वालों और यात्रियों के लिए राहत

मौसम के इस बदलाव के बीच आज बड़ी संख्या में लोग विभिन्न केंद्रों पर आयोजित परीक्षाओं में शामिल हुए. उमस और हल्की बारिश के बावजूद उन्हें राहत यह रही कि हवा प्रदूषण से मुक्त रही. वहीं, परिवहन विभाग ने भी छात्रों और यात्रियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए.

किसानों के लिए उम्मीदें

पूर्वानुमान के अनुसार, शाम की बारिश से किसानों को भी राहत मिलेगी. धान और मक्का की फसल के लिए यह नमी फायदेमंद साबित होगी. स्थानीय किसानों का कहना है कि अगर अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बीच-बीच में बारिश होती रही तो खरीफ की फसलों को सीधा लाभ मिलेगा.

