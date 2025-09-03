Dungarpur Weather Update: डूंगरपुर में 21 में से 19 बांध ओवरफ्लो, पेयजल और सिंचाई के पानी की नहीं रहेगी किल्लत

Dungarpur Weather Update: जिले में इस बार बारिश ने किसानों और आमजन को बड़ी राहत और खुशियां दी हैं. जिले के छोटे- बड़े बांध और तालाब लबालब हो गए हैं. शहर से लेकर 150 से ज्यादा गांवों को पीने का पानी देने वाला सोम कमला आंबा बांध समेत पेयजल आपूर्ति के 4 बांध ओवर फ्लो हो गए है. इसके साथ ही 15 अन्य बांध और तालाब भी लबालब भर चुके हैं. ऐसे में अगले साल जहां शहरों से लेकर गांवों तक पीने के पानी का संकट नहीं रहेगा. वही इन बांध व तालाबों के पानी से किसानों की 38 हजार 900 हेक्टेयर भूमि भी सिंचित हो सकेगी.



सोम कमला आंबा बांध डूंगरपुर शहर से लेकर 150 से अधिक गांवों तक पानी की सप्लाई करता है. इसके अलावा डूंगरपुर शहर में जलापूर्ति के सबसे बड़े डिमिया ओर एडवर्ड समन्द बांध भी फूल हो गए है. दोनों ही डेम में 23 फीट तक जल भराव की क्षमता है. वही सागवाड़ा में लोडेश्वर डैम से पानी की सप्लाई होती है. लोडेश्वर भी ओवरफ्लो चल रहा है. पेयजल सप्लाई के प्रमुख बांध ओर तालाब के ओवरफ्लो होने से अब पीने के पानी का संकट दूर हो जाएगा.

जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पेयजल सप्लाई के प्रमुख डेम के फूल भर जाने से अगले साल बारिश तक पीने के पानी की कोई समस्या नहीं आएगी. बांध ओर तालाबों में भरपूर पानी है. जिससे अगले साल तक पानी सप्लाई हो सकेगा.

दूसरे बांध भी ओवर फ्लो, किसानों की सिंचाई के पानी की समस्या भी दूर

डूंगरपुर जिले में अच्छी बरसात के बाद कई बांध ओर तालाब ओवर फ्लो हो गए है. जिससे आगामी समय में जहां आमजन के लिए पेयजल की समस्या नहीं रहेगी वहीं दूसरी और इसके साथ सिंचाई के पानी की भी दिक्कत नहीं आएगी. सिंचाई विभाग की एक्सईएन अश्विनी ने बताया कि विभाग के 20 बांध ओवर फ्लो हो गए है. दो बांधो में 75 फीसदी से ज्यादा पानी आया उनके भी जल्द भरने की संभावना है. विभाग के सभी बांधो व तालाब के भरने से किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा. उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के बांधो व तालाबों से डूंगरपुर के किसानों की 38 हजार 900 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है. ऐसे में सिंचाई के लिए भी किसानों पर्याप्त पानी मिल सकेगा. वही किसान अच्छी उपज ले सकेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

ये बांध और तालाब ओवर फ्लो

सोम कमला आंबा बांध, लोडेश्वर, वात्रक, बाबा की बार, मारगिया, अमरपुरा, मेवाड़ा, आकरसोल का नाका, घोड़ियों का नाका, पूंजपुर, घोड़ी, सूरी, बोड़ीगामा, गलियाना, वरदोल का नाका, करावाड़ा तालाब, भादर, गड़ा झूमजी, गजपुर, काठंडी, भैं का नाका बांध ओर तालाब छलक गए हैं.

बहरहाल डूंगरपुर जिले में इस बार बारिश औसत के करीब पहुंच चुकी है. वहीं, बारिश के चलते जिले के करीब सभी बांध व तालाब लबालब हो चुके हैं. जिससे किसानों और आमजन में खुशी है. वही इसके साथ ही शहर की हृदयस्थली और शहर के सौंदर्य को चार चांद लगाने वाली गैप सागर झील को भरने के लिए प्रशासन ने बीड़ा उठाया है. जलदाय विभाग के डिमिया बांध और सिंचाई विभाग के खुमानसागर तालाब के ओवरफ्लो पानी को गैप सागर झील तक लाने का काम शुरू किया है. पानी के गैपसागर में आते ही अब झील भरने लगी है.

