Dungarpur weather update: राजस्थान में पारा 5.4 डिग्री तक लुढ़का, कड़ाके की ठंड से ठिठुर रहे लोग, AQI गंभीर स्तर पर

Dungarpur Weather Update: राजस्थान में इन दिनों सर्दी अपने पूरे रौद्र रूप में है. प्रदेश के कई इलाकों में तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है और लोग ठिठुरन से परेशान हैं. सबसे ज्यादा असर दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में देखा जा रहा है. डूंगरपुर जिले में न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम स्तर माना जा रहा है. लोग सुबह-शाम घरों से निकलने में भी कतरा रहे हैं.

मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है कि बुधवार 24 दिसंबर से तापमान में और 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है. उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं और स्पष्ट आकाश की वजह से रात का पारा तेजी से नीचे जा रहा है. शेखावाटी क्षेत्र, बीकानेर, चूरू, सीकर के साथ-साथ उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जैसे दक्षिणी जिलों में शीतलहर का असर सबसे ज्यादा रहेगा. दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड फिर से कंपा देने वाली हो जाती है.

कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें

पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है. इससे सड़क और रेल यातायात पर बुरा असर पड़ रहा है. कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और हाईवे पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं. किसान भी खेतों में काम करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सुबह देर तक कोहरा नहीं छंटता.

वायु गुणवत्ता ने बढ़ाई चिंता

ठंड के साथ-साथ प्रदूषण भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है. कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. जयपुर, कोटा, अलवर और अजमेर जैसे शहरों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया, जो सेहत के लिए खतरनाक है. धुंध और कोहरे में प्रदूषक कण फंस जाते हैं, जिससे सांस के मरीजों और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है. डॉक्टर बाहर निकलते समय मास्क पहनने और बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दे रहे हैं.

लोगों का हाल

सड़कों पर लोग गर्म कपड़े, शॉल और मफलर लपेटकर निकल रहे हैं. अलाव की तादाद बढ़ गई है और चाय-कॉफी की दुकानों पर भीड़ लगी रहती है. स्कूलों में बच्चों को गर्म यूनिफॉर्म पहनने की छूट दी गई है. ग्रामीण इलाकों में पशुओं को भी ठंड से बचाने के इंतजाम किए जा रहे हैं.

मौसम विभाग का कहना है कि यह ठंड का दौर अभी कुछ दिन और जारी रहेगा. नए साल से पहले कोई बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना कम है, इसलिए राहत की उम्मीद फिलहाल नहीं है. लोगों से अपील है कि ठंड से बचाव के सभी उपाय करें और सेहत का ख्याल रखें.

