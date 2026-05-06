/वन्यजीव गणना में डूंगरपुर जिले के बढ़ा लेपर्ड का कुनबा, लोमड़ियों का भी बढ़ा कुनबा

Dungarpur Wildlife Census 2026: डूंगरपुर जिले में वन विभाग की ओर से 1 से 2 मई तक करवाई गई वन्यजीव गणना के आंकड़े सामने आए हैं. इस वर्ष की गई वन्य जीव गणना में पिछले साल की अपेक्षा लेपर्ड व लोमड़ी का कुनबा बढ़ा है. गणना में 36 लेपर्ड व 71 लोमड़ी नजर आए हैं जबकि मोर सहित अन्य वन्यजीव गणना में कम नजर आए हैं.

जिले में इन बार बुद्ध पूर्णिमा पर वन विभाग की ओर से वन्य जीव गणना करवाई गई. 42 वॉटर हॉल्स पर 110 वनकर्मियों की ओर से 24 घंटे में वन्य जीव गणना पूरी की. इसके बाद वन विभाग ने वन्य जीव गणना के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं. उपवन संरक्षक चन्द्रपाल सिंह ने बताया कि इस बार करवाई गई वन्यजीव गणना में 8019 जानवर दिखाई दिए हैं. 2025 के मुकाबले इस बार 1500 वन्यजीव कम देखने को मिले. लेपर्ड की संख्या में बढ़ोतरी को वन विभाग बेहतर मान रहा है. वन विभाग के अनुसार, इस बार 15 लेपर्ड की बढ़ोतरी हुई है. इस बार 36 लेपर्ड देखे गए हैं.

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इन वन्यजीवों की बढ़ी संख्या, ये आए कम नजर

बुद्ध पूर्णिमा पर करवाई गई वन्यजीव गणना में लोमड़ी, मगरमच्छ, बिज्जू छोटा, नीलगाय, जंगली सूअर, सेही वन्यजीव की संख्या में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है. वही सियार, जरख, जंगली बिल्ली, लंगूर, मोरो की संख्या कम देखने को मिली है. जिले में कोई नया पशु देखने को नहीं मिला.

आइये बताते हैं तीन वर्ष के वन्यजीव गणना के आंकड़े

वर्ष वन्यजीव दिखे

2024 6426

2025 9597

2026 8019

ये बोले वन विभाग के अधिकारी

डूंगरपुर जिले के उपवन संरक्षक चन्द्रपाल सिंह ने बताया कि कुछ अन्य वन्यजीवों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखी गई है. इसका मुख्य कारण इस वर्ष हुई अच्छी बारिश माना जा रहा है. बारिश के कारण वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवासों के भीतर ही पानी उपलब्ध हो गया, जिससे वे मुख्य वाटरहोल्स पर कम आए, जहाँ गणना की जा रही थी. वही उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद विभाग वन्यजीवों के पूर्ण संरक्षण और शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है. विभाग का लक्ष्य जिले के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाए रखना है.

डूंगरपुर जिले की यह वन्यजीव गणना पारिस्थितिकी संतुलन के नजरिए से मिश्रित परिणाम लेकर आई है. लेपर्ड और लोमड़ी के कुनबे में हुई बढ़ोतरी वन विभाग के संरक्षण प्रयासों की सफलता और जिले के जंगलों में बेहतर खाद्य श्रृंखला की ओर इशारा करती है. हालांकि वन्यजीवों की संख्या में गिरावट चिंता का विषय है लेकिन अच्छी बारिश के चलते जानवरों का वाटरहोल्स पर कम आना इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है. लेपर्ड जैसे शीर्ष परभक्षी की संख्या में 15 की बढ़ोतरी जिले के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए शुभ संकेत है.