Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /वन्यजीव गणना में डूंगरपुर जिले के बढ़ा लेपर्ड का कुनबा, लोमड़ियों का भी बढ़ा कुनबा

वन्यजीव गणना में डूंगरपुर जिले के बढ़ा लेपर्ड का कुनबा, लोमड़ियों का भी बढ़ा कुनबा

Dungarpur Wildlife Census 2026: डूंगरपुर वन्यजीव गणना 2026 में लेपर्ड और लोमड़ी का कुनबा बढ़ा है! 36 लेपर्ड और 71 लोमड़ी नजर आए. बारिश के कारण कुल गणना में 1500 वन्यजीव कम दिखे, जिसे वन विभाग पानी की प्रचुरता मान रहा है. लेपर्ड की संख्या में 15 की बढ़ोतरी शुभ संकेत है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 06, 2026, 01:44 PM|Updated: May 06, 2026, 01:44 PM
वन्यजीव गणना में डूंगरपुर जिले के बढ़ा लेपर्ड का कुनबा, लोमड़ियों का भी बढ़ा कुनबा
Image Credit: Dungarpur Wildlife Census 2026

Dungarpur Wildlife Census 2026: डूंगरपुर जिले में वन विभाग की ओर से 1 से 2 मई तक करवाई गई वन्यजीव गणना के आंकड़े सामने आए हैं. इस वर्ष की गई वन्य जीव गणना में पिछले साल की अपेक्षा लेपर्ड व लोमड़ी का कुनबा बढ़ा है. गणना में 36 लेपर्ड व 71 लोमड़ी नजर आए हैं जबकि मोर सहित अन्य वन्यजीव गणना में कम नजर आए हैं.

जिले में इन बार बुद्ध पूर्णिमा पर वन विभाग की ओर से वन्य जीव गणना करवाई गई. 42 वॉटर हॉल्स पर 110 वनकर्मियों की ओर से 24 घंटे में वन्य जीव गणना पूरी की. इसके बाद वन विभाग ने वन्य जीव गणना के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं. उपवन संरक्षक चन्द्रपाल सिंह ने बताया कि इस बार करवाई गई वन्यजीव गणना में 8019 जानवर दिखाई दिए हैं. 2025 के मुकाबले इस बार 1500 वन्यजीव कम देखने को मिले. लेपर्ड की संख्या में बढ़ोतरी को वन विभाग बेहतर मान रहा है. वन विभाग के अनुसार, इस बार 15 लेपर्ड की बढ़ोतरी हुई है. इस बार 36 लेपर्ड देखे गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इन वन्यजीवों की बढ़ी संख्या, ये आए कम नजर
बुद्ध पूर्णिमा पर करवाई गई वन्यजीव गणना में लोमड़ी, मगरमच्छ, बिज्जू छोटा, नीलगाय, जंगली सूअर, सेही वन्यजीव की संख्या में पिछले साल की तुलना में बढ़ोतरी हुई है. वही सियार, जरख, जंगली बिल्ली, लंगूर, मोरो की संख्या कम देखने को मिली है. जिले में कोई नया पशु देखने को नहीं मिला.

आइये बताते हैं तीन वर्ष के वन्यजीव गणना के आंकड़े
वर्ष वन्यजीव दिखे
2024 6426
2025 9597
2026 8019

ये बोले वन विभाग के अधिकारी
डूंगरपुर जिले के उपवन संरक्षक चन्द्रपाल सिंह ने बताया कि कुछ अन्य वन्यजीवों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में कमी देखी गई है. इसका मुख्य कारण इस वर्ष हुई अच्छी बारिश माना जा रहा है. बारिश के कारण वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक आवासों के भीतर ही पानी उपलब्ध हो गया, जिससे वे मुख्य वाटरहोल्स पर कम आए, जहाँ गणना की जा रही थी. वही उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद विभाग वन्यजीवों के पूर्ण संरक्षण और शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है. विभाग का लक्ष्य जिले के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाए रखना है.

डूंगरपुर जिले की यह वन्यजीव गणना पारिस्थितिकी संतुलन के नजरिए से मिश्रित परिणाम लेकर आई है. लेपर्ड और लोमड़ी के कुनबे में हुई बढ़ोतरी वन विभाग के संरक्षण प्रयासों की सफलता और जिले के जंगलों में बेहतर खाद्य श्रृंखला की ओर इशारा करती है. हालांकि वन्यजीवों की संख्या में गिरावट चिंता का विषय है लेकिन अच्छी बारिश के चलते जानवरों का वाटरहोल्स पर कम आना इसका प्रमुख कारण माना जा रहा है. लेपर्ड जैसे शीर्ष परभक्षी की संख्या में 15 की बढ़ोतरी जिले के पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए शुभ संकेत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:बूंदी में DJ की धुन पर खूनी खेल, नशे में धुत दबंगों ने भाइयों को कुल्हाड़ी से काटा!

ट्रेंडिंग न्यूज़

Good News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंडी में बन रहा 2 करोड़ का हाईटेक प्लेटफॉर्म!

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान की गर्मी पर फिर अटैक करेगा मौसम! 12 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसने का प्लान बना रहे बादल

राजस्थान में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, 33 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी

LPG भरवाने से पहले अलर्ट! जानें आपके शहर में आज क्या है गैस सिलेंडर का दाम

क्या आप जानते हैं? किस शहर को कहते हैं राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी

Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का औद्योगिक नक्शा, निवेशकों के लिए खुले द्वार, हर जिले में बढ़ेंगे रोजगार

PM Kisan की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा खुलासा, इस दिन खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का 'भूतिया गांव' कहां है?

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में मौसम का कहर, 28 जिलों में भारी बारिश-आंधी का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी!

Gold Silver Price: मंदी के समुद्र में डूबे सोना-चांदी, राजस्थान में धड़ाम हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट

राजस्थान की गर्मियों में इन फलों का है राज, तपती धूप में मिलती है जबरदस्त ठंडक!

राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का सफर, 9 शहरों में बनेंगे लग्जरी बस पोर्ट, CM ने दिए निर्देश

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना चांदी के रेट, सराफा बाजार में जोरदार गिरावट!

राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, समेत इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में भीषण गर्मी के तेवर होंगे ढीले! अलवर, भरतपुर समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी

तेज आंधी और बारिश के बाद फिर बदलेगा राजस्थान का मौसम, IMD ने दी चेतावनी

AC चलाते हुए भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है ब्लास्ट! अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

Rajasthan news: खनन विभाग ने जब्त की 120 टन अवैध बजरी, पक्षपात के आरोपों से घिरे अधिकारी

धड़ाम से लुढ़के सोना-चांदी के दाम, राजस्थान के सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

हवामहल के सामने छात्रों को कुचलने की कोशिश, रिवर्स में दौड़ाई कार, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, बौछारों से भीगेगा इन शहरों का कोना-कोना, अलर्ट जारी

JJM में राजस्थान को दो साल बाद बजट, केंद्र ने राज्य को 4500 करोड़ की दी मंजूरी

राजस्थान में कहीं आंधी-बारिश और ओलावृष्टि, तो कहीं 43 डिग्री पारा, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

राजस्थान के इस जिले में फिर कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, आज टंकी फुल कराने पर होगी बचत!

जब आधी रात को ग्रामीणों के बीच पहुंचीं IAS टीना डाबी, उनियारा में 'ऑन द स्पॉट' फैसला

सिर्फ 14 मई तक मौका! राजस्थान में फैक्ट्री लगाने का सपना होगा सच, रीको दे रहा है 5500 प्लॉट का बड़ा ऑफर

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

राजस्थान में दर्दनाक हादसा! साउथ के दिग्गज निर्माता आर.बी. चौधरी की मौत

Tags:
dungarpur news

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Jaipur News: खेलते-खेलते टैंक में जा गिरी 2 बच्चियां, CCTV में कैद हुई आखिरी तस्वीर

Jaipur News: खेलते-खेलते टैंक में जा गिरी 2 बच्चियां, CCTV में कैद हुई आखिरी तस्वीर

Jaipur news
2

सीनियर IAS समित शर्मा एक बार फिर चर्चा में, सहकारिता में अब होगी "भ्रष्टाचार की सफाई"

Jaipur news
3

Kota: सिजेरियन के बाद 6 प्रसूताओं की बिगड़ी तबीयत, 1 की मौत, हाल जानने पहुंचे MLA लिफ्ट में फंसे

kota News
4

Rajasthan News: राजस्थान के इस अभयारण्य में गूंज रही किलकारियां, बढ़े हिरण और चिंकारा

churu news
5

बूंदी में DJ की धुन पर खूनी खेल, नशे में धुत दबंगों ने भाइयों को कुल्हाड़ी से काटा!

Bundi News