Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

होली से पहले घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव, बेटा रोते हुए बोला- मां की हत्या कर दी

Dungarpur Murder Case: डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला का शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला. मृतका के सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. सूचना मिलते ही बेटा मौके पर पहुंचा और अज्ञात व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 03, 2026, 12:17 PM IST | Updated:Mar 03, 2026, 12:17 PM IST

Trending Photos

होली बाद अब रुपयों की बारी! जानें कब आएगी 22वीं किस्त और किस किसान के हाथ रहेंगे खाली
8 Photos
pm kisan samman Nidhi

होली बाद अब रुपयों की बारी! जानें कब आएगी 22वीं किस्त और किस किसान के हाथ रहेंगे खाली

राजस्थान में फाल्गुन में जेठ जैसी गर्मी! आज चंद्र ग्रहण पर जमकर तपेंगे लोग, जानिए पूरा तापमान अपडेट
5 Photos
rajasthan weather update

राजस्थान में फाल्गुन में जेठ जैसी गर्मी! आज चंद्र ग्रहण पर जमकर तपेंगे लोग, जानिए पूरा तापमान अपडेट

तेल के दामों में बड़ी हलचल! राजस्थान के इन जिलों में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, पढ़ें ताजे रेट्स
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

तेल के दामों में बड़ी हलचल! राजस्थान के इन जिलों में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, पढ़ें ताजे रेट्स

Jaipur Gold Silver Price Update Today: सोना खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर! जयपुर में बदले गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट
8 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Update Today: सोना खरीदने से पहले पढ़ लें ये खबर! जयपुर में बदले गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

होली से पहले घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव, बेटा रोते हुए बोला- मां की हत्या कर दी

Dungarpur Murder Case: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. महिला का शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है. मृतका के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं. घटना की जानकारी मिलते ही बेटा मौके पर पहुंचा और मां की हालत देखकर फूट-फूटकर रो पड़ा. बेटे ने अज्ञात व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले में हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी है.

सदर थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि नया गांव दोवड़ा निवासी रमेश परमार मीणा की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. रिपोर्ट में बताया गया कि सोमवार दोपहर वह अपने घर पर था. इसी दौरान डूंगरपुर निवासी उसके परिचित प्रेमदास वैष्णव का फोन आया. फोन पर उसे सूचना दी गई कि उसकी मां घर में लहूलुहान अवस्था में पड़ी हैं.

सूचना मिलते ही रमेश तुरंत घर पहुंचा. घर के अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया. उसकी मां खून से सनी हालत में जमीन पर पड़ी थीं और आसपास काफी मात्रा में खून फैला हुआ था. रमेश ने पुलिस को बताया कि उसकी मां की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या की गई है. घटना के समय घर में अन्य कोई सदस्य मौजूद नहीं था. उसके पहुंचने से पहले उसके मामा के लड़के सहित कुछ अन्य लोग मौके पर मौजूद थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news