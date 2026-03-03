होली से पहले घर में खून से लथपथ मिला महिला का शव, बेटा रोते हुए बोला- मां की हत्या कर दी

Dungarpur Murder Case: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. महिला का शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिला, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है. मृतका के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं. घटना की जानकारी मिलते ही बेटा मौके पर पहुंचा और मां की हालत देखकर फूट-फूटकर रो पड़ा. बेटे ने अज्ञात व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामले में हत्या के एंगल से जांच शुरू कर दी है.

सदर थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि नया गांव दोवड़ा निवासी रमेश परमार मीणा की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. रिपोर्ट में बताया गया कि सोमवार दोपहर वह अपने घर पर था. इसी दौरान डूंगरपुर निवासी उसके परिचित प्रेमदास वैष्णव का फोन आया. फोन पर उसे सूचना दी गई कि उसकी मां घर में लहूलुहान अवस्था में पड़ी हैं.

सूचना मिलते ही रमेश तुरंत घर पहुंचा. घर के अंदर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया. उसकी मां खून से सनी हालत में जमीन पर पड़ी थीं और आसपास काफी मात्रा में खून फैला हुआ था. रमेश ने पुलिस को बताया कि उसकी मां की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या की गई है. घटना के समय घर में अन्य कोई सदस्य मौजूद नहीं था. उसके पहुंचने से पहले उसके मामा के लड़के सहित कुछ अन्य लोग मौके पर मौजूद थे.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डूंगरपुर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा.

