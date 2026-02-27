Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डूंगरपुर की महिलाओं का कमाल! जयपुर-गुजरात तक पहुंचा रहीं जंगल के पलाश से बना हर्बल गुलाल

Dungarpur Herbal Gulal: डूंगरपुर जिले के रामगढ़ गांव की महिलाओं ने पलाश और अन्य फूलों से केमिकल मुक्त हर्बल गुलाल तैयार कर नई मिसाल पेश की है. राजीविका और वन धन समूह से जुड़ी करीब 50 महिलाएं होली से पहले 5 क्विंटल गुलाल बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही हैं. 25 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बिकने वाला यह प्राकृतिक गुलाल जयपुर समेत कई जिलों और गुजरात तक भेजा जा रहा है. यह पहल महिलाओं के लिए रोज़गार और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बनी है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Feb 27, 2026, 01:57 PM IST | Updated:Feb 27, 2026, 01:57 PM IST

Trending Photos

कहीं सर्दी तो कहीं गर्मी... राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी, 2 मार्च से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ!
6 Photos
Rajasthan Weather

कहीं सर्दी तो कहीं गर्मी... राजस्थान के मौसम में उतार-चढ़ाव जारी, 2 मार्च से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ!

बाड़मेर में तेल रिसाव से हड़कंप, 20 से ज्यादा कुएं बंद, भूकंप के दावे ने बढ़ाया रहस्य!
7 Photos
Barmer Crude Oil Spill

बाड़मेर में तेल रिसाव से हड़कंप, 20 से ज्यादा कुएं बंद, भूकंप के दावे ने बढ़ाया रहस्य!

शादी के बाद पहली बार नजर आई विजय और रश्मिका की जोड़ी, हाथ जोड़कर किया प्रणाम
8 Photos
Rashmika Vijay After Marriage

शादी के बाद पहली बार नजर आई विजय और रश्मिका की जोड़ी, हाथ जोड़कर किया प्रणाम

भूकंप के चलते बाड़मेर में किसान के खेत में भर गया था क्रूड ऑयल? अब कंपनी का नया दावा
7 Photos
Barmer Crude Oil Bursts

भूकंप के चलते बाड़मेर में किसान के खेत में भर गया था क्रूड ऑयल? अब कंपनी का नया दावा

डूंगरपुर की महिलाओं का कमाल! जयपुर-गुजरात तक पहुंचा रहीं जंगल के पलाश से बना हर्बल गुलाल

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में होली के त्यौहार की आहट के साथ ही वागड़ के जंगलों में खिले पलाश के फूलों की रंगत अब केवल स्थानीय गलियों तक सीमित नहीं रही है. डूंगरपुर की ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किया गया 'हर्बल गुलाल' अब राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित कई अन्य जिलो और पड़ोसी राज्य गुजरात के बाजारों को भी सराबोर कर रहा है.


राजीविका के तहत महिला स्वयम सहायता समूह के माध्यम से डूंगरपुर जिले में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के काम किया जा रहा है. इसी के तहत रामगढ़ गांव में वन धन समूह की महिलाओं द्वारा जंगल में खिलने वाले पलाश के फूल, अन्य फूल सहित वन उपज के माध्यम से होली को देखते हुए हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है.

केमिकल मुक्त और त्वचा के लिए सुरक्षित
केमिकल युक्त रंगों के दुष्प्रभावों के बीच इन महिलाओं द्वारा पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से बनाया गया यह गुलाल त्वचा के लिए बेहद सुरक्षित माना जा रहा है. रामगढ़ गांव की गायत्री ननोमा ने बताया कि उनके वनधन समूह के तहत करीब 50 महिलाओं की टीम होली से एक माह पूर्व इस काम में जुट जाती है. महिलाएं जंगलों से पलाश के फूल इकट्ठा करती हैं. इसके अलावा बाजार से गेंदा, रजनीगंधा और चुकंदर खरीदकर उन्हें गर्म पानी में उबाला जाता है. फिर प्राकृतिक रंगों को सुखाकर शुद्ध हर्बल गुलाल तैयार कर उसकी पैकिंग की जाती है. इस वर्ष होली पर रामगढ़ समूह ने करीब 5 क्विंटल हर्बल गुलाल तैयार करने का लक्ष्य लिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रोजगार का बना सशक्त माध्यम
यह पहल न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि स्थानीय महिलाओं के लिए आर्थिक संबल का मजबूत आधार भी बनी है. काम में जुटी महिलाओं को प्रतिदिन 250 रुपये मजदूरी मिलती है. वर्तमान में यह गुलाल 25 रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचा जा रहा है. डूंगरपुर से यह गुलाल उदयपुर के रास्ते जयपुर भेजा जाता है.

साथ ही, गुजरात के में भी हर साल 30 से 40 किलोग्राम गुलाल की सप्लाई की जा रही है. खास बात यह है कि होली का सीजन खत्म होने के बाद भी यह समूह खाली नहीं बैठता. महिलाओं ने बताया कि वे साल भर आंवले से विभिन्न उत्पाद जैसे कैंडी और चूर्ण तैयार करती हैं, जिन्हें प्रदेश भर के मेलों में बेचा जाता है. इससे उन्हें पूरे साल नियमित आय प्राप्त होती है.


डूंगरपुर की इन महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि यदि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक बाजार और सरकारी योजनाओं (जैसे राजीविका) का साथ मिले, तो ग्रामीण अंचलों में भी आर्थिक क्रांति लाई जा सकती है. 'वेस्ट से बेस्ट' बनाने की यह कला न केवल 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा दे रही है, बल्कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त कर उन्हें अपने घर और समाज की धुरी बना रही है. पलाश की यह महक असल में आत्मनिर्भर भारत की महक है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news