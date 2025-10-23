Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Dungarpur: बदमाशों ने बाइक पर जा रहे युवक पर लट्ठ और तलवार मारकर किया मर्डर, बोला- बहुत दिन हो गए तुझे...

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर में बाइक पर जा रहे युवक पर लट्ठ से हमला किया, जिससे वह नीचे गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 23, 2025, 06:26 PM IST | Updated: Oct 23, 2025, 06:26 PM IST

Trending Photos

इस तरह बनाएं मारवाड़ी प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी, चाटते रह जाएंगे उंगलियां
5 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं मारवाड़ी प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी, चाटते रह जाएंगे उंगलियां

राजस्थान में 25 से 28 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में 25 से 28 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में अलर्ट जारी

बालोतरा में मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या, चारों की मौत
7 Photos
Balotra News

बालोतरा में मां ने तीन बच्चों संग की आत्महत्या, चारों की मौत

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस नदी का नाम, जो कच्छ के मैदान में होती है समाप्त?
5 Photos
Rajasthan news

क्या आप जानते हैं राजस्थान की उस नदी का नाम, जो कच्छ के मैदान में होती है समाप्त?

Dungarpur: बदमाशों ने बाइक पर जा रहे युवक पर लट्ठ और तलवार मारकर किया मर्डर, बोला- बहुत दिन हो गए तुझे...

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने मोदर गांव के पास चलती बाइक पर युवक पर लट्ठ से हमला करने और उसकी नीचे गिरने से मौत के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि प्रकाश पुत्र कानजी ताबियाड निवासी मोदर होली फला की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया की 20 अक्टूबर को शाम के समय उसका भतीजा अभिषेक ताबियाड, लालशंकर ताबियाड और संजय तीनों बाइक लेकर मोदर से रतनपुर की ओर जा रहे थे.

उसी समय राहुल ताबियाड़ अपने अन्य साथियों के साथ बाइक लेकर उनका पीछा करने लगा. राहुल बाइक के पीछे बैठा होकर उसके हाथ में लट्ठ पकड़ा था जबकि तलवार छुपाकर रखी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राहुल ने उसके भतीजे और उसके साथियों पर चलती बाइक से लट्ठ से हमला किया. हमले की वजह से बाइक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिससे भतीजा अभिषेक, लालशंकर ओर संजय तीनो गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले के बाद राहुल ओर उसके साथी बाइक से फरार हो गए. तीनो को एंबुलेंस से डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए.

डॉक्टर ने जांच के बाद लालशंकर को मृत घोषित कर दिया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. इधर पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news