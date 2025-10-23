Dungarpur: बदमाशों ने बाइक पर जा रहे युवक पर लट्ठ और तलवार मारकर किया मर्डर, बोला- बहुत दिन हो गए तुझे...

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने मोदर गांव के पास चलती बाइक पर युवक पर लट्ठ से हमला करने और उसकी नीचे गिरने से मौत के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर हमला किया था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि प्रकाश पुत्र कानजी ताबियाड निवासी मोदर होली फला की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. इसमें बताया की 20 अक्टूबर को शाम के समय उसका भतीजा अभिषेक ताबियाड, लालशंकर ताबियाड और संजय तीनों बाइक लेकर मोदर से रतनपुर की ओर जा रहे थे.

उसी समय राहुल ताबियाड़ अपने अन्य साथियों के साथ बाइक लेकर उनका पीछा करने लगा. राहुल बाइक के पीछे बैठा होकर उसके हाथ में लट्ठ पकड़ा था जबकि तलवार छुपाकर रखी थी.

राहुल ने उसके भतीजे और उसके साथियों पर चलती बाइक से लट्ठ से हमला किया. हमले की वजह से बाइक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिससे भतीजा अभिषेक, लालशंकर ओर संजय तीनो गंभीर रूप से घायल हो गए. हमले के बाद राहुल ओर उसके साथी बाइक से फरार हो गए. तीनो को एंबुलेंस से डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए.

डॉक्टर ने जांच के बाद लालशंकर को मृत घोषित कर दिया था. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. इधर पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

