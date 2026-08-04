/Dungarpur: छोटे भाई की हत्या का मामला, बहन ने बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजों पर केस करवाया दर्ज

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के फलोज गांव में छोटे भाई की हत्या के बाद आज दूसरे दिन पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो सकी. बहन ने अपने ही बड़े भाई, भाभी और 2 भतीजों पर हत्या का केस दर्ज करवाया है. जमीनी विवाद के चलते लोहे के सरिए से वार कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था. घटना को लेकर अब पुलिस जांच में जुटी है.

दोवड़ा थाना एसआई अमृतलाल ने बताया कि पुष्पा पटेल पुत्र प्रेमजी पटेल निवासी आसोला की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. इसमें बताया कि उसका भाई गोपाल पाटीदार (48) पुत्र हुकाछी पाटीदार निवासी फलोज अपने घर के आगे बैठा हुआ था. गोपाल पाटीदार का अपनी पत्नी के साथ तलाक हो जाने के बाद से अकेला रहता था. दोपहर के समय उसके बड़े भाई रतनलाल पाटीदार की पत्नी राधा गाली-गलौज करते हुए दुकान पर आई.

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गुस्से में मारा लोहे का सरिया

इसी समय रतनलाल पाटीदार भी वहां आ गया और अपने छोटे भाई गोपाल से लड़ाई झगड़ा करने लगा. रतनलाल ने अपने छोटे भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी और गुस्से में आकर लोहे के सरिया से सिर पर हमला कर दिया, जिससे छोटा भाई लहूलुहाल होकर वहीं गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

लंबे समय से चल रहा था जमीनी विवाद

घटना के बाद सनसनी फैल गई और लोग इकट्ठे हो गए. वहीं, घटना के बाद आरोपी बड़ा भाई रतनलाल पाटीदार मौके से फरार हो गया. दोवड़ा थाना पुलिस ने शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया था. इस वारदात को लेकर बताया गया था कि दोनों भाइयों के बीच जमीनी विवाद के चलते लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी के चलते यह हत्या की वारदात हुई.

बहन ने इन लोगों पर लगाया हत्या का आरोप

वहीं, आज मंगलवार को बहन पुष्पा ने अपने ही बड़े भाई रतनलाल पाटीदार, भाभी राधा ओर 2 भतीजों के खिलाफ जमीनी विवाद के चलते हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. वहीं, शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. पुलिस ने मामले में हत्या के आरोपियों की तलाश कर रही है.

