घर के आंगन में ही खाट पर खून से लतपथ मिला शंकर मनात का शव, परिवार ने कही यह बड़ी बात

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के देवल मनात फला गांव में सोमवार को एक बुजुर्ग की निर्मम हत्या का मामला सामने आया. मृतक शंकर मनात (उम्र 68 वर्ष) का शव उनके घर के आंगन में खाट पर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है.

सदर थाना के सीआई शैलेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित के बेटे धुला मनात ने पुलिस को रिपोर्ट दी. रिपोर्ट के अनुसार, धुला मनात कल सुबह मजदूरी के लिए घर से बाहर गया था. घर लौटने पर उसे अपने पिता शंकर मनात और गांव के ही शांतिलाल कोटेड के बीच बातचीत करते देखा गया. शाम को उसे सूचना मिली कि उसके पिता गंभीर रूप से घायल होकर खाट पर पड़े हैं. जब वह घर पहुंचा, तो देखा कि शंकर मनात का सिर, गला और सीना गंभीर चोटों से लथपथ था और खून बह रहा था.

घटना की जानकारी मिलते ही धुला ने अपने बड़े भाई बाबूलाल मनात को सूचित किया, जो तुरंत मौके पर पहुंचे. इसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. रात को सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा.

आज सुबह परिजन और पुलिस मोर्चरी पहुंचे. इस दौरान परिजनों ने गांव के ही शांतिलाल कोटेड पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया और हत्या के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या कहना है स्थानीयों का

स्थानीय लोगों का कहना है कि शंकर मनात बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और उनका किसी के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं था. घटना ने गांव में भय का माहौल पैदा कर दिया है. ग्रामीणों की मानें तो इस तरह की हिंसक घटना पहली बार इतनी भयावहता के साथ सामने आई है.

सभी सुराग जुटाए जा रहे

पुलिस ने कहा कि आरोपी की तलाश के लिए टीम बनाई गई है और सभी सुराग जुटाए जा रहे हैं. साथ ही, मामले में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच जारी है.

सदमे में पूरी परिवार

डूंगरपुर जिले में इस हत्या की घटना ने न केवल परिवार को सदमे में डाल दिया है, बल्कि पूरे इलाके में सुरक्षा और कानून के प्रति सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें.