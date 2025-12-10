डूंगरपुर बिजली विभाग में मनमानी के आरोप, कार्मिक अधिकारी पर कर्मचारियों का गंभीर आरोप

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अजमेर विद्युत वितरण निगम के श्रमिक संघ डूंगरपुर बिजली विभाग के कार्मिक अधिकारी कुलदीप सिंह की कार्यशैली के खिलाफ लामबंद हो गया है. बिजली विभाग के कार्मिकों ने कार्मिक अधिकारी कुलदीप सिंह के खिलाफ एसई ऑफिस पर प्रदर्शन किया.

वहीं एसई को ज्ञापन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है. अजमेर विद्युत वितरण निगम के श्रमिक संघ के बैनर तले बिजली विभाग के कार्मिक आज एवीवीएनल के एसई ऑफिस के बाहर एकत्रित हुए. इस मौके पर बिजली विभाग के कार्मिकों ने डूंगरपुर कार्मिक अधिकारी कुलदीप सिंह की कार्यशैली को लेकर आक्रोश जताया.

कार्मिकों ने कार्मिक अधिकारी कुलदीप सिंह कार्मिकों के कार्यों को लेकर मनमानी करने, काम नहीं करने और उनके कामों को अटकाने के आरोप लगाये हैं. उन्होंने बताया कि कार्मिक अधिकारी कुलदीप सिंह द्वारा कलेक्टर की ओर से देय अवकाश को सम्मिलित नहीं किया जा रहा है.

डूंगरपुर कोर्ट द्वारा एक तकनीकि कार्मिक को एक मामले में बरी कर दिया गया है, उसके बावजूद बकाया वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जा रहा है. जबकि उच्चाधिकारियों ने भी बकाया वेतन वृद्धि का लाभ देने के निर्देश थे. ऐसे में अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक वेदना झेलनी पड़ रही है.

वहीं वाणिज्यिक सहायक द्वितीय पर नियुक्ति पाने वाले एक कार्मिक का परविक्षा काल पूर्ण होने के बाद भी उसका वेतन निर्धारण कार्मिक अधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है. बिजली विभाग के कार्मिकों ने बताया कि और भी कई ऐसे मामले हैं, जिसमें कार्मिक अधिकारी कुलदीप सिंह कार्मिकों को प्रताड़ित कर रहे हैं. ऐसे में कार्मिकों ने एवीवीएनएल के एसई को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की है.