डूंगरपुर में करंट से दहला किसान परिवार, गेहूं में पानी देने गए पिता की मौत

Dungarpur Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में धम्बोला थाना क्षेत्र के बासिया मालिफला में एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई. किसान खेतों में गेहूं की फसल को पानी देने गया था. बोरवेल की मोटर के पास करंट लगने से उसकी मौत हो गई. वहीं बेटी अपने पिता को देखने पहुंची तो वे मृत हालत में मिले.

डूंगरपुर जिले की धंबोला पुलिस के अनुसार जयंती ताबियाड की करंट लगने से मौत हो गई है. जयंती बुधवार देर शाम को खेतों में गेहूं की फसल को पानी देने गया था. खेतों में बोरवेल के पास ही स्टार्टर भी लगा हुआ था. करंट लगने से जयंती ताबियाड बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा.

देर तक पिता वापस घर नहीं आए, तो बेटी रविना पिता को देखने खेतो की तरफ गई. बोरवेल के पास ही पिता बेहोश हालत में पड़े हुए मिले. जिस पर रविना ने चिल्लाकर लोगो को बुलाया, लेकिन जयंती की मौत हो गई थी. घटना की सूचना पर धम्बोला थाने से हेड कांस्टेबल सोहनलाल, रोशन ओर विनोद की टीम पहुंची.

घटना की जानकारी लेने के बाद शव को सीमलवाड़ा अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया. जहां आज गुरुवार को पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द किया. वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.