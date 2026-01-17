बैलों से खेती करने पर मिलेंगे 30 हजार रुपये, डूंगरपुर में किसानों का दिखा जबरदस्त रिस्पॉन्स

Rajasthan Government Scheme: राज्य सरकार के बजट घोषणा के अनुसार, बैल प्रोत्साहन योजना के तहत परंपरागत बैलों से खेतीबाड़ी करने वाले किसान पशुपालकों को अब 30 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. इसके लिए डूंगरपुर जिले को 1447 का लक्ष्य मिला है, लेकिन जिले में करीब 13 हजार किसान पशुपालकों ने योजना में आवेदन किया है. ऐसे में विभाग ने लक्ष्य बढ़ाने के लिए सरकार और विभाग को प्रस्ताव भेजे हैं.

खेतीबाड़ी के लिए किसान आजकल नए तौर तरीके अपना रहे हैं. ट्रैक्टर और हाईटेक उपकरणों से खेतीबाड़ी हो रही है, लेकिन कई किसान आज भी पुरानी तरीके से परंपरागत खेतीबाड़ी कर रहे हैं. ऐसे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार ने इस बजट में बैलों से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन की योजना लागू की है.

योजना के तहत किसान को 30 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. योजना के तहत कृषि विभाग डूंगरपुर को 1 हजार 447 का लक्ष्य मिला. जिसपर विभाग ने किसान पशुपालकों से आवेदन मांगे. डूंगरपुर जिले में 12 हजार 950 किसानों ने योजना में प्रोत्साहन के लिए आवेदन किए, लेकिन लक्ष्य कम होने से विभाग ने लक्ष्य बढ़ाने के लिए सरकार और विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेज दिए हैं.

कृषि विभाग के उपनिदेशक परेश पंड्या ने बताया कि प्राप्त आवेदन को प्राथमिकता के आधार पर तय करते हुए 800 से ज्यादा आवेदन को प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी. इसमें से 620 किसान पशुपालकों को वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है. वहीं 11 हजार 503 किसान योजना के लाभ से वंचित नहीं रहे इसके लिए विभाग ने नए प्रस्ताव भी सरकार और विभाग को भेज दिए हैं. कृषि उपनिदेशक परेश पंड्या ने बताया कि जल्द ही स्वीकृतियां आते ही सभी किसान पशुपालकों को लाभ दिया जाएगा.