/बाइक रोककर 5 बदमाशों ने दो भाइयों पर चाकू से किया हमला, 10 हजार रुपये लूटे

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. सेरावाड़ा निवासी दो सगे भाइयों पर बोखला में 5 बदमाश द्वारा चाकू से हमला कर 10 हजार रुपये लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हमले में गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

मामले के अनुसार, सेरावाड़ा निवासी कमलेश पिता बाबूलाल वरहात और उसका भाई राजवीर बाइक से अपने जीजा जी को लेने के लिए बोखला होकर खेरवाड़ा जा रहे थे. जैसे ही दोनों बोखला पंचायत के मुख्य गेट के पास पहुंचे, तभी अचानक 5 बदमाशों ने उनकी बाइक को जबरन रुकवा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बदमाशों ने आते ही दोनों भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर दी और धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले में कमलेश की कमर पर चाकू लगा है, जबकि राजवीर के सीने और जांघ पर गंभीर चोटें आई हैं. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश दोनों भाइयों से 10 हजार रुपये नकद लूटकर मौके से फरार हो गए.

घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत निजी वाहन से शिशोद ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल जिला अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही बिछीवाड़ा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.



पढ़ें एक और बड़ी खबर

डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के नया गांव में एक एएसआई का घर के पास रेलिंग से शव लटका हुआ मिलने क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. इधर परिजनों ने मौत पर संदेह जताया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मामले के अनुसार नया गांव निवासी एएसआई पंकज लबाना पुलिस लाइन में तैनात था. आज सुबह एएसआई पंकज लबाना का शव उसके घर के पास एक घर की गेलरी में रेलिंग से लटका हुआ.

सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मौके पर लोगो की भीड़ जमा हो गई. वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची धम्बोला थाना पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया. इधर परिजनों ने मौत पर संदेह जताते हुए एएसआई की हत्या कर उसे लटकाने के आरोप लगाए है. इधर पुलिस ने मौके से शव को उठवाकर सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

