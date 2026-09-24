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बाइक रोककर 5 बदमाशों ने दो भाइयों पर चाकू से किया हमला, 10 हजार रुपये लूटे

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के बोखला में 5 बदमाशों ने बाइक सवार दो सगे भाइयों पर चाकू से हमला कर 10 हजार रुपये लूट लिए. सेरावाड़ा निवासी कमलेश और राजवीर अपने जीजा को लेने खेरवाड़ा जा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनकी बाइक रुकवाकर मारपीट शुरू कर दी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Sep 24, 2026, 11:25 PM IST | Updated:Sep 24, 2026, 11:25 PM IST
बाइक रोककर 5 बदमाशों ने दो भाइयों पर चाकू से किया हमला, 10 हजार रुपये लूटे
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं. सेरावाड़ा निवासी दो सगे भाइयों पर बोखला में 5 बदमाश द्वारा चाकू से हमला कर 10 हजार रुपये लूटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हमले में गंभीर रूप से घायल दोनों भाइयों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

मामले के अनुसार, सेरावाड़ा निवासी कमलेश पिता बाबूलाल वरहात और उसका भाई राजवीर बाइक से अपने जीजा जी को लेने के लिए बोखला होकर खेरवाड़ा जा रहे थे. जैसे ही दोनों बोखला पंचायत के मुख्य गेट के पास पहुंचे, तभी अचानक 5 बदमाशों ने उनकी बाइक को जबरन रुकवा लिया.

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बदमाशों ने आते ही दोनों भाइयों के साथ मारपीट शुरू कर दी और धारदार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले में कमलेश की कमर पर चाकू लगा है, जबकि राजवीर के सीने और जांघ पर गंभीर चोटें आई हैं. वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश दोनों भाइयों से 10 हजार रुपये नकद लूटकर मौके से फरार हो गए.

घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत निजी वाहन से शिशोद ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. फिलहाल जिला अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार चल रहा है. घटना की जानकारी मिलते ही बिछीवाड़ा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के नया गांव में एक एएसआई का घर के पास रेलिंग से शव लटका हुआ मिलने क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. इधर परिजनों ने मौत पर संदेह जताया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मामले के अनुसार नया गांव निवासी एएसआई पंकज लबाना पुलिस लाइन में तैनात था. आज सुबह एएसआई पंकज लबाना का शव उसके घर के पास एक घर की गेलरी में रेलिंग से लटका हुआ.

सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई. मौके पर लोगो की भीड़ जमा हो गई. वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची धम्बोला थाना पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया. इधर परिजनों ने मौत पर संदेह जताते हुए एएसआई की हत्या कर उसे लटकाने के आरोप लगाए है. इधर पुलिस ने मौके से शव को उठवाकर सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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