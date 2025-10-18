डूंगरपुर में चोरों ने सूने मकान को मनाया निशाना, सोना-चांदी समेत लाखों की नगदी चोरी

Dungarpur News: जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के चुंडियावाडा पाड़ा नई बस्ती में चोरों ने दिवाली मनाई. चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपये के सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी चुरा ले गए.

घटना की सूचना पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई. वहीं, ग्रामीणों ने आरोपियों की तलाश कर मामले का खुलासा करने की मांग की है. इधर पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए. मामले में अनुसंधान कर रही है.



मामले के अनुसार चुंडियावाडा पाड़ा नई बस्ती निवासी गरवर सिंह पुत्र मोड़ सिंह राठौड़ नोकरी के तहत साइड पर गए हुए थे. पीछे इनकी पत्नी भमुकुंवर व पुत्र महावीर सिंह दोनो घर पर ताला कर दोपहर में करीब एक बजे गेंहू पिसवाने के लिए गांव में डेढ़ किमी दूर स्थित चक्की पर गए हुए थे. जो साढ़े तीन बजे घर पर आए तो मकान का मुख्य दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था और अंदर तिजोरी के ताले तोड़कर सामग्री इधर उधर कर दी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

चोरी की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगो की भारी भीड़ एकत्रित हो गई वही सूचना पर दोवड़ा थाने से सीआई भंवर सिंह मय जाप्ता घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआवना किया. इधर पीड़ित गरवर सिंह ने बताया की बदमाशो ने तिजोरी में रखे दो जोड़ी बंगड़ी छह तोला, 2 सोने का हार साढ़े छह तोला, तीन चैन साढ़े तीन तोला, दो जोड़ी झुमका डेढ़ तोला, 2 अंगूठी करीब करीब 20 तोला सोना व दो किलो चांदी सहित 1 लाख दस हजार रुपए चोरी हो गए. पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. इधर ग्रामीणों ने गांव में इतनी बड़ी चोरी की वारदात को लेकर रोष जताया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-