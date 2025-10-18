Zee Rajasthan
डूंगरपुर में चोरों ने सूने मकान को मनाया निशाना, सोना-चांदी समेत लाखों की नगदी चोरी

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के चुंडियावाडा पाड़ा नई बस्ती में चोरों ने दिवाली मनाई. चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लाखों रुपये के सोने चांदी के आभूषण सहित नकदी चुरा ले गए. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 18, 2025, 10:38 AM IST | Updated: Oct 18, 2025, 10:38 AM IST





घटना की सूचना पर लोगों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई. वहीं, ग्रामीणों ने आरोपियों की तलाश कर मामले का खुलासा करने की मांग की है. इधर पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज करते हुए. मामले में अनुसंधान कर रही है.


मामले के अनुसार चुंडियावाडा पाड़ा नई बस्ती निवासी गरवर सिंह पुत्र मोड़ सिंह राठौड़ नोकरी के तहत साइड पर गए हुए थे. पीछे इनकी पत्नी भमुकुंवर व पुत्र महावीर सिंह दोनो घर पर ताला कर दोपहर में करीब एक बजे गेंहू पिसवाने के लिए गांव में डेढ़ किमी दूर स्थित चक्की पर गए हुए थे. जो साढ़े तीन बजे घर पर आए तो मकान का मुख्य दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ था और अंदर तिजोरी के ताले तोड़कर सामग्री इधर उधर कर दी थी.

चोरी की घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगो की भारी भीड़ एकत्रित हो गई वही सूचना पर दोवड़ा थाने से सीआई भंवर सिंह मय जाप्ता घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआवना किया. इधर पीड़ित गरवर सिंह ने बताया की बदमाशो ने तिजोरी में रखे दो जोड़ी बंगड़ी छह तोला, 2 सोने का हार साढ़े छह तोला, तीन चैन साढ़े तीन तोला, दो जोड़ी झुमका डेढ़ तोला, 2 अंगूठी करीब करीब 20 तोला सोना व दो किलो चांदी सहित 1 लाख दस हजार रुपए चोरी हो गए. पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर गांव में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. इधर ग्रामीणों ने गांव में इतनी बड़ी चोरी की वारदात को लेकर रोष जताया है.

