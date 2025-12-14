Zee Rajasthan
डूंगरपुर में बारात में दूल्हे को कमरे में ले जाकर पीटा, दुल्हन का भाई अरेस्ट

Dungarpur News: जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवाडा गांव में बारात के दौरान दुल्हे के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दुल्हन के भाई को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पुराने विवाद के चलते अपने होने वाले जीजा के साथ जमकर मारपीट की थी, जिससे दुल्हा बेहोश हो गया. घटना के बाद शादी संपन्न नहीं हो सकी और बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई.
 

डूंगरपुर में बारात में दूल्हे को कमरे में ले जाकर पीटा, दुल्हन का भाई अरेस्ट

कोतवाली थाना प्रभारी सीआई शैलेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उदयपुर जिले के पाटिया बलिचा निवासी विजेश अपनी बारात लेकर डूंगरपुर जिले के बलवाडा गांव पहुंचा था. बारात को गांव में एक घर में ठहराया गया था, जहां शादी की रस्मों की तैयारी चल रही थी. इसी दौरान दुल्हन का भाई देवीलाल वहां पहुंचा और दुल्हे विजेश को बातचीत के बहाने एक कमरे में ले गया.

शादी की सभी रस्में रोक दी गईं
कमरे में पहुंचते ही आरोपी देवीलाल ने दुल्हे के साथ मारपीट शुरू कर दी. अचानक हुए हमले से दुल्हा संभल नहीं पाया और गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया. जब बाहर मौजूद लोगों को घटना की जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया. घायल दुल्हे को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इस घटना के चलते शादी की सभी रस्में रोक दी गईं. हालात ऐसे बन गए कि बारात को बिना शादी के ही वापस लौटना पड़ा.

आरोपी देवीलाल अरेस्ट
घटना के बाद दुल्हे पक्ष की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की और आरोपी की तलाश की. जांच के बाद पुलिस ने आरोपी देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया.

पुराने विवाद की रंजिश मन में बनी हुई थी
पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि दुल्हा और दुल्हन पहले एक-दूसरे के प्रेमी-प्रेमिका थे. इस संबंध को लेकर पहले दोनों पक्षों में विवाद हुआ था. बाद में आपसी सहमति और समझौते के बाद दोनों परिवारों ने शादी तय कर दी थी. हालांकि, आरोपी ने बताया कि पुराने विवाद की रंजिश मन में बनी हुई थी, जिसके चलते उसने गुस्से में आकर दुल्हे के साथ मारपीट कर दी.

क्या है पुलिस का कहना
सीआई शैलेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मारपीट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और शादी जैसे पवित्र आयोजन में हुई इस वारदात को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है.

