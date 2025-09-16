Dungarpur News: जिले में हिन्दू संगठनों की मिली शिकायत पर डूंगरपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य ओर शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के पातेला में सेंट पोल स्कूल के हॉस्टल में छापा मारा. निरीक्षण के दौरान हॉस्टल में कई कमियां पाई गईं. वहीं, जांच में हॉस्टल में 2 छात्राएं समेत 6 बच्चे गंभीर बीमार मिले. बीमार बच्चों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. वहीं, दूसरे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कैंप लगाया है.

शहर के पातेला बस्ती में स्थित सेंट पोल स्कूल के हॉस्टल में बच्चों से मारपीट और बच्चों के बीमार होने की शिकायत पर प्रशासन की टीम जांच के लिए पहुंची. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रणछोड़लाल डामोर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अमृतलाल यादव, स्वास्थ्य विभाग से ब्लॉक सीएमएचओ डॉ राहुल जैन, डीपीएम डॉ मनीष शर्मा की टीम ने हॉस्टल की जांच की. हॉस्टल में कई जगह गंदगी के ढेर मिले. हॉस्टल के बिस्तर से लेकर कमरों में फंगस मिला. जिससे बच्चे बीमार हो रहे थे. हॉस्टल में लाइट की सुविधा भी नहीं थी और नहीं पंखे लगे हुए थे.

भोजन सामग्री में मरा हुआ चूहा पाया गया

हॉस्टल के अंदर एक कमरे में कई बच्चों को डबल डेकर बेड पर रहने का इंतजाम था. 30-30 बच्चों को जालों से अटे हुए छोटे छोटे कमरे में रखा जा रहा था. जांच के दौरान 2 छात्राएं ओर 6 छात्र गंभीर हालत में बीमार मिले. बच्चे बिस्तर में रजाई ओढ़कर सोए हुए थे और बुखार से तप रहे थे. जिस पर ब्लॉक सीएमएचओ ने उनकी जांच कर तुरंत जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. वहीं, दूसरे बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए कैंप लगाया. इस दौरान सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवाइयां भी दी गई. टीम ने हॉस्टल के किचन का निरीक्षण किया. किचन में भी गंदगी के हाल मिले. भोजन सामग्री में मरा हुआ चूहा पाया गया. वही बच्चों ने कीड़े वाला खाना देने की शिकायत की. वहीं, प्लेटें ओर अन्य बर्तन गंदे थे. प्लेटो में फंगस लगा मिला. जिस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाने की सैंपलिंग करवाई जा रही है.

काई की वजह से पूरा पानी हरा हो गया था

टंकी में पानी गंदा और सड़ा गला होने से बदबू मार रहा था. काई की वजह से पूरा पानी हरा हो गया था. हॉस्टल परिसर में कूड़ा करकट बना हुआ था. किसी भी जगह सफाई के कोई इंतजाम नहीं मिले. जिस पर टीम ने स्कूल प्रिंसिपल ओर हॉस्टल वार्डन को बुलाकर सभी व्यस्थाएं सही करने के लिए पाबंद किया.

बच्चो से मारपीट की शिकायत

हॉस्टल के छात्रों ने उसके साथ मारपीट की भी शिकायत की. छात्रों ने अपने पैर और हाथों पर घांव बताते हुए कहा कि उन्हें डंडों से मारा जाता है. जिस पर कोतवाली सीआई शैलेंद्र सिंह ओर सीडब्लूसी की टीम को भी बुलाया गया. वही जानकारी पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और बच्चों से बातचीत कर अवस्थाओं पर नाराजगी जताई. फिलहाल टीम की ओर से जांच की जा रही है जांच के बाद रिपोर्ट कलेक्टर को सौपी जायेगी .

