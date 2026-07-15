/डूंगरपुर में चिकित्सा मंत्री खींवसर ने परखी स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों को संक्रमण मुक्त रखने के निर्देश

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Dungarpur Health Services: राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बांसवाड़ा जाते समय कुछ देर के लिए डूंगरपुर पहुंचे. यहां उदय विलास पैलेस में उन्होंने जिले के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की. चिकित्सा मंत्री ने अधिकारियों को अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और चिकित्सा संस्थानों को संक्रमण मुक्त बनाए रखने के निर्देश दिए. उन्होंने मरीजों और प्रसूताओं को बेहतर एवं समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया.
चिकित्सा अधिकारियों से लिया अस्पतालों की व्यवस्थाओं का फीडबैक
बैठक में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. एस. बालामुरुगनवेलु, अस्पताल अधीक्षक डॉ. महेंद्र डामोर, उप अधीक्षक डॉ. कोस्तुभ सिंह और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अलंकार गुप्ता सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.
अधिकारियों ने चिकित्सा मंत्री को जिले की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों की व्यवस्थाओं और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में जानकारी दी. मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर अधिकारियों से फीडबैक लिया और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए.
अस्पतालों को संक्रमण मुक्त रखने पर विशेष जोर
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में संक्रमण नियंत्रण और स्वच्छता को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में मरीज इलाज के लिए आते हैं, ऐसे में अस्पताल परिसर में संक्रमण की रोकथाम को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए.
उन्होंने अधिकारियों को अस्पतालों में साफ-सफाई, संक्रमण नियंत्रण और मरीजों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा. साथ ही प्रसूताओं और अन्य मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने पर जोर दिया गया.
नर्सिंगकर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन
चिकित्सा मंत्री के डूंगरपुर दौरे के दौरान राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने भी उनसे मुलाकात की. समिति ने नर्सिंग कर्मचारियों और अभ्यर्थियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा.
नर्सिंग प्रतिनिधियों ने विशेष रूप से टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों और संविदा, निविदा, यूटीबी सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं में कार्यरत नर्सिंग कार्मिकों की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया. समिति ने लंबे समय से लंबित मांगों पर जल्द निर्णय लेने की मांग की.
12 हजार नर्सिंग ऑफिसर और 7 हजार ANM पदों पर भर्ती की मांग
राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति ने अनुभव आधारित मेरिट और 10, 20 एवं 30 बोनस अंकों के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर तथा एएनएम भर्ती जल्द आयोजित करने की मांग रखी. ज्ञापन में नर्सिंग ऑफिसर के 12 हजार और एएनएम के 7 हजार पदों पर भर्ती की मांग प्रमुख रूप से शामिल रही.
समिति का कहना है कि रिक्त पदों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है. नई भर्ती से न केवल बेरोजगार नर्सिंग अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा, बल्कि अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी.
TSP क्षेत्र के लिए अलग पद स्वीकृत करने की मांग
नर्सिंगकर्मियों ने टीएसपी क्षेत्र की परिस्थितियों और स्थानीय अभ्यर्थियों की समस्याओं को भी चिकित्सा मंत्री के सामने रखा. समिति ने टीएसपी क्षेत्र के लिए पृथक नर्सिंग पद स्वीकृत करने और लंबे समय से नियमित भर्ती नहीं होने के मुद्दे पर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की.
प्रतिनिधियों ने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए पर्याप्त संख्या में नर्सिंग कार्मिकों की नियुक्ति जरूरी है. इसके लिए टीएसपी क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अलग से पद स्वीकृत किए जाने चाहिए.
सेवा बहाली का मुद्दा भी स्वास्थ्य मंत्री के सामने उठाया
ज्ञापन में सीएसआर भर्ती से प्रभावित नर्स ग्रेड-द्वितीय कार्मिकों की सेवा बहाली का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े नर्सिंग पदों को जल्द भरने की मांग की गई.
नर्सिंग प्रतिनिधियों ने संविदा, निविदा, यूटीबी और विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी भी मंत्री को दी. उन्होंने इन कार्मिकों से जुड़े मामलों में सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की.
स्वास्थ्य मंत्री ने सकारात्मक पहल का दिया भरोसा
स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने नर्सिंग प्रतिनिधियों की मांगों को सुना और अनुभव आधारित मेरिट तथा बोनस अंकों के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर भर्ती आयोजित करने को लेकर भरोसा दिया. उन्होंने टीएसपी क्षेत्र में लंबे समय से नियमित भर्ती नहीं होने और स्थानीय अभ्यर्थियों की समस्याओं पर भी सकारात्मक निर्णय का आश्वासन दिया.
इसके साथ ही सीएसआर भर्ती प्रक्रिया से प्रभावित नर्स ग्रेड-द्वितीय कार्मिकों की सेवा बहाली के मामले में भी सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया गया. चिकित्सा मंत्री के आश्वासन के बाद नर्सिंगकर्मियों को अपनी लंबित मांगों पर सरकार की ओर से जल्द कदम उठाए जाने की उम्मीद है.
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