Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हमले के विरोध में हिंदू संघर्ष समिति की रैली, कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन

Rajasthan News: कोतवाली थाना क्षेत्र के पातेला वाल्मीकि बस्ती में 4 दिन पहले दलित समाज के 2 युवकों पर हमले की वारदात हुई थी. समुदाय विशेष के युवकों की ओर से हमले में घायल दोनों युवकों का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज करवाया गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 06, 2025, 02:10 PM IST | Updated: Oct 06, 2025, 02:10 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? कौन सा मुगल नग्न होकर लगाता था अपना दरबार!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? कौन सा मुगल नग्न होकर लगाता था अपना दरबार!

अक्टूबर में दोस्तों संग घूमने की सोच रहे हैं? जयपुर की ये खूबसूरत जगह है परफेक्ट स्पॉट
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

अक्टूबर में दोस्तों संग घूमने की सोच रहे हैं? जयपुर की ये खूबसूरत जगह है परफेक्ट स्पॉट

Khatu shyam Ji: खाटू श्याम जी को क्यों लगाया जाता है 56 चीजों को भोग?
6 Photos
Khatu Shyam ji

Khatu shyam Ji: खाटू श्याम जी को क्यों लगाया जाता है 56 चीजों को भोग?

राजस्थान के 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ओले गिरने का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 29 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, ओले गिरने का अलर्ट

हमले के विरोध में हिंदू संघर्ष समिति की रैली, कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन

Dungarpur News: डूंगरपुर शहर के पातेला वाल्मीकि बस्ती में दलित समाज के 2 युवकों पर समुदाय विशेष के युवको द्वारा हमले के विरोध में हिंदू संघर्ष समिति ने आज सोमवार को प्रदर्शन किया. हिंदू संगठनों गेपसागर की पाल से रैली निकाली ओर कलेक्ट्री के सामने जमकर विरोध जताया.

लोगो ने कलेक्ट्री के सामने उदयपुर मैन रोड पर बैठकर नारेबाजी की. हिंदू संगठनों ने हमलावरों के साथ ही सहयोग करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी. इधर इस दौरान व्यापारियों ने विरोध के समर्थन में दोपहर 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे.


कोतवाली थाना क्षेत्र के पातेला वाल्मीकि बस्ती में 4 दिन पहले दलित समाज के 2 युवकों पर हमले की वारदात हुई थी. समुदाय विशेष के युवकों की ओर से हमले में घायल दोनों युवकों का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज करवाया गया. इसके बाद हिन्दू संगठनों के पदाधिकारी दोनों युवकों के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे तो उन पर भी हमले का प्रयास हुआ. भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या ओर विहिप के जिलाध्यक्ष प्रकाश भट्ट पर भी हमले का प्रयास किया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके विरोध में हिंदू संघर्ष समिति ने आज सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा समेत कई हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी शहर के गैपसागर की पाल पहुंचे. जहा दलित हिंदू पर हमले की घटना पर आक्रोश जताते हुए हमलावरों के साथ ही सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. आक्रोश रैली नारेबाजी करते हुए गेपसागर की पाल से रवाना हुई.

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या, चैंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री प्रभु पटेल समेत बड़ी संख्या में महिला पुरुष ओर युवा शामिल हुए. रैली तहसील चौराहा से कलेक्ट्री पहुंची. यहां जमकर नारेबाजी की गई. इसके बाद डूंगरपुर से उदयपुर मैन रोड पर ही जाजम बिछाकर बैठ गए.

जिससे ट्रेफिक को डायवर्ट करना पड़ा. चैंबर ओर कॉमर्स के अध्यक्ष केके गुप्ता, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वेलजी पाटीदार भी पहुंच गए. सभी हमले की घटना का विरोध जताते हुए हमलावरों ओर उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी है. इधर व्यापारियों ने विरोध के समर्थन में दोपहर 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Udaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news