हमले के विरोध में हिंदू संघर्ष समिति की रैली, कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन

Dungarpur News: डूंगरपुर शहर के पातेला वाल्मीकि बस्ती में दलित समाज के 2 युवकों पर समुदाय विशेष के युवको द्वारा हमले के विरोध में हिंदू संघर्ष समिति ने आज सोमवार को प्रदर्शन किया. हिंदू संगठनों गेपसागर की पाल से रैली निकाली ओर कलेक्ट्री के सामने जमकर विरोध जताया.
लोगो ने कलेक्ट्री के सामने उदयपुर मैन रोड पर बैठकर नारेबाजी की. हिंदू संगठनों ने हमलावरों के साथ ही सहयोग करने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी. इधर इस दौरान व्यापारियों ने विरोध के समर्थन में दोपहर 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे.
कोतवाली थाना क्षेत्र के पातेला वाल्मीकि बस्ती में 4 दिन पहले दलित समाज के 2 युवकों पर हमले की वारदात हुई थी. समुदाय विशेष के युवकों की ओर से हमले में घायल दोनों युवकों का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज करवाया गया. इसके बाद हिन्दू संगठनों के पदाधिकारी दोनों युवकों के परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे तो उन पर भी हमले का प्रयास हुआ. भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या ओर विहिप के जिलाध्यक्ष प्रकाश भट्ट पर भी हमले का प्रयास किया.
इसके विरोध में हिंदू संघर्ष समिति ने आज सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भाजपा समेत कई हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी शहर के गैपसागर की पाल पहुंचे. जहा दलित हिंदू पर हमले की घटना पर आक्रोश जताते हुए हमलावरों के साथ ही सहयोगियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया. आक्रोश रैली नारेबाजी करते हुए गेपसागर की पाल से रवाना हुई.
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या, चैंबर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री प्रभु पटेल समेत बड़ी संख्या में महिला पुरुष ओर युवा शामिल हुए. रैली तहसील चौराहा से कलेक्ट्री पहुंची. यहां जमकर नारेबाजी की गई. इसके बाद डूंगरपुर से उदयपुर मैन रोड पर ही जाजम बिछाकर बैठ गए.
जिससे ट्रेफिक को डायवर्ट करना पड़ा. चैंबर ओर कॉमर्स के अध्यक्ष केके गुप्ता, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष वेलजी पाटीदार भी पहुंच गए. सभी हमले की घटना का विरोध जताते हुए हमलावरों ओर उनके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग रखी है. इधर व्यापारियों ने विरोध के समर्थन में दोपहर 12 बजे तक अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे.
