Dungarpur News: भगवान बिरसा मुंडा जयंती, जनजाति गौरव रैली को टीएडी मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, सीएम भजनलाल शर्मा होंगे शामिल

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आज शनिवार को डूंगरपुर में जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है. इस दौरान शहर में जनजाति गौरव रैली निकाली गई. जिसमें जनजाति संस्कृति, परंपराओं की झलक देखने को मिली.

Published: Nov 15, 2025, 11:11 AM IST | Updated: Nov 15, 2025, 11:11 AM IST

Dungarpur News: जनजाति गौरव दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आज शनिवार को डूंगरपुर जिले में आयोजित हो रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस दौरान सीएम शर्मा करोड़ों के विकास कार्य का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे वही कई अन्य सौगात भी देंगे.

शहर के लक्ष्मण मैदान से रैली को टीएडी ओर जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रैली में उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी रणछोड़ लाल, हेमंत पंड्या समेत कई अधिकारी, स्कूलो के शिक्षक, विद्यार्थी शामिल हुए..रैली के दौरान भगवान विरसा मुंडा के जयकारे भी लगाए.

रैली के दौरान कई कलाकारों की ओर से ढोल कुंडी की थाप पर रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई. रैली शहर के तहसील चौराहा, पुराना बस स्टैंड, शास्त्री कॉलोनी रोड, नया बस स्टैंड से होकर गर्ल्स कॉलेज गेट से एसबीपी कॉलेज ग्राउंड में पहुंचे. टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती की शुभकामनाएं दी . उन्होंने कहा कि आज शोभायात्रा निकाली गई, जिसमे लोगों में बड़ा उल्लास दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग भगवान विरसा मुंडा के नाम से केवल राजनीति करते है. लेकिन भगवान विरसा मुंडा एक आदिवासी थे और हम उस महानायक की जयंती मना रहे है.

