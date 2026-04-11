महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती पर डूंगरपुर जिला प्रशासन का आयोजन, समाज कल्याण का लिया संकल्प

Jyotiba Phule Jayanti 2026: डूंगरपुर में जिला प्रशासन व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले की 199 वीं जयंती मनाई गई. वहीं सामाजिक कल्याण के लिए दायित्व बोध के साथ सहभागिता निभाने का संकल्प लिया.
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Jyotiba Phule Jayanti 2026: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले की 199 वीं जयंती मनाई गई. इस मौके पर कलेक्ट्रेट स्थित जिला परिषद सभागार में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें कलेक्टर देशल दान सहित अन्य अधिकारियों ने महात्मा फूले को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया.
वहीं सामाजिक कल्याण के लिए दायित्व बोध के साथ सहभागिता निभाने का संकल्प लिया. इस अवसर पर जिला कलेक्टर देशलदान ने कहा कि इतिहास का बोध महत्वपूर्ण होता है. भूतकाल से सीखकर वर्तमान में बेहतर कार्य करते हुए भविष्य तय किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने उस काल की विपरीत परिस्थितियों में भी महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ अन्य कुरीतियों को दूर करने में अपने जीवन की आहुति दी. उन्होंने मूल्य आधारित जीवन तथा दायित्व बोध के साथ कार्य करने के संकल्प का आह्वान किया.
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इस अवसर पर समाजसेवी बंशीलाल कटारा ने ऐसी हस्तियों जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी समाज कल्याण के लिए कार्य करते हुए समाज को नई दिशा दी, उनको नमन करते हुए महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन के मूल्यों, आदर्श का अनुकरण करते हुए सामूहिक सहभागिता से कार्य करने का आवाह्न किया. उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण तभी संभव है जब हर व्यक्ति दायित्व बोध के साथ कार्य करें.
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