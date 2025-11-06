डूंगरपुर में दो बदमाशों ने धारदार हथियार से किया युवक पर जानलेवा हमला, हालत गंभीर

Dungarpur News: जिले के रामसागडा थाना क्षेत्र के गलंदर गांव में बीती रात दो बदमाशों ने एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया. हमले में युवक गंभीर घायल हो गया. युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उसका ईलाज जारी है. वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

गलंदर निवासी भरत कटारा ने बताया कि उसका भाई लालशंकर पुत्र सोमा कटारा बीती रात दुकान से सामान लेकर घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में छिपे बैठे गांव के ही गौतम और मनोज ने उस पर धारदार हथियार और लाठियों से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

लालशंकर की चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण व परिजन मौके पर पहुंचे. तब तक आरोपी फरार हो चुके थे. घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस पायलट लोकेश यादव और ईएमटी हर्षवर्धन सिंह मौके पर पहुंचे और घायल को डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है. वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी है. वही भरत ने बताया कि 24 अक्टूबर को इन्हीं बदमाशो ने उस पर हमला किया था लेकिन रिपोर्ट देने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई.

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने लिखीबड़ी गांव में एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या के मामले में फरार चल रहे सीमलवाड़ा उप प्रधान के पति और उसके बेटे सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

वहीं, 2 नाबालिग को डिटेन किया है. आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर दी थी. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.



डूंगरपुर जिले के धम्बोला थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि 2 नवंबर को लिखीबड़ी निवासी मीनाक्षी ने रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि 1 नवंबर को उसके पति भूपत सिंह श्रमिकों को छोड़ने सीमलवाड़ा गए थे. इस दौरान सूचना मिली कि सारोली निवासी जीवराम अहारी, उसका बेटा राजनारायण अहारी सहित अन्य लोग मारपीट कर रहे हैं.



सूचना पर जब वह मौके पर पहुंची तो सड़क किनारे भूपत का शव पड़ा हुआ था. करिश्मा ने बताया कि भूपत सिंह ने जीवराम को 3 लाख रुपये उधार दिए थे लेकिन वह लौटा नहीं रहा था. उसी विवाद के चलते जीवराम ने बेटे और अन्य साथियों के साथ उसकी हत्या कर दी. मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था.

