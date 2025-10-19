डूंगरपुर में झाड़ियों में लहूलुहान हालत में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Dungarpur News: राजस्थान में डूंगरपुर के चौरासी थाना क्षेत्र के बेडसा गांव में सड़क किनारे झाड़ियों में युवक कल्पेश ननोमा का लहूलुहान शव मिला. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए और जांच शुरू की है.
Dungarpur News: जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के बेडसा गांव में सड़क किनारे झाड़ियों में युवक का लहूलुहान हालत में शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई. परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. साक्ष्य जुटाने के लिए पुलिस ने एसएफएल टीम को बुलाया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
पुलिस के अनुसार, बेडसा के कोदला फला निवासी कल्पेश ननोमा कल शाम को घर से निकला था. उसके बाद घर नहीं लौटा था. आज सुबह गांव के बाहर सड़क किनारे झाड़ियों में कल्पेश का लहूलुहान हालत में शव पड़ा हुआ था. वहीं, सड़क पर खून फैला हुआ था.
घटना की सूचना पर मौके पर लोगो की भीड़ जमा हो गई. पुलिस व परिजन भी मौके पर पहुंचे. वही सीमलवाड़ा पुलिस उपाधीक्षक राजकुमार राजोरा ने भी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया. परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है. वहीं, पुलिस भी प्रथम दृष्टया हत्या ही मान रही है.
फिलहाल पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को बुलाया है. फिलहाल शव मौके पर ही पड़ा हुआ है वही पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
