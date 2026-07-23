/चारा लेने निकले बुजुर्ग की मौत से गांव में सनसनी, धमाके की आवाज का भी जिक्र

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Rajasthan News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के उटिया गांव में एक बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार बुजुर्ग अपने घर की बकरियों के लिए चारा लेने निकले थे, लेकिन कुछ ही देर बाद वह सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले. घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना के बाद गांव में शोक के साथ-साथ कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं.
धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे परिजन
चौरासी थाने के एएसआई वालचंद ने बताया कि उटिया निवासी हरीश पुत्र रमेशचंद्र परमार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट के अनुसार उसके पिता रमेशचंद्र परमार बुधवार शाम बकरियों के लिए चारा लेने घर से निकले थे. इसी दौरान तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी. आवाज सुनकर जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने रमेशचंद्र को सड़क किनारे गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा देखा. इसके बाद उन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया.
अस्पताल ले जाते समय हुई मौत
घायल बुजुर्ग को पहले गेंजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डूंगरपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया. घटना के बाद परिजनों ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. गुरुवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया.
पुलिस हर पहलू से कर रही जांच
पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बुजुर्ग किसी दुर्घटना का शिकार हुए या उनके साथ कोई अन्य घटना हुई. परिजनों द्वारा धमाके जैसी आवाज सुनने की बात सामने आने के बाद पुलिस इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही हो सकेगा. फिलहाल सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. यदि जांच में किसी प्रकार की आपराधिक साजिश या अन्य संदिग्ध तथ्य सामने आते हैं तो उसके अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, घटना के बाद उटिया गांव में शोक का माहौल है और परिजन मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.
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