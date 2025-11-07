डूंगरपुर में हड़मतिया मेले में युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, पीठ में फंसा रामपुरी चाकू

Dungarpur News: राजस्थान में डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में हड़मतिया मेले के दौरान शनिवार को एक सनसनीखेज घटना सामने आई. यहां मंदिर में दर्शन करने पहुंचे एक युवक पर दो बदमाशों ने अचानक रामपुरी चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. चौंकाने वाली बात यह रही कि हमला इतना खतरनाक था कि चाकू युवक की पीठ में ही फंस गया.
मामले के अनुसार, मांडवा हंगरी फला निवासी विष्णु पुत्र वालचंद परमार हड़मतिया मेले में दर्शन के लिए पहुंचा था. बताया जा रहा है कि जब विष्णु मंदिर की ओर जा रहा था, तभी पीछे से आए दो युवकों ने अचानक उसकी पीठ पर रामपुरी चाकू से वार कर दिया. वार इतना तेज था कि चाकू पीठ में गहराई तक धंस गया और वहीं फंस गया.
विष्णु दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़ा. वहां मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय लोग घबरा गए और तुरंत 108 एंबुलेंस सेवा को सूचना दी. थोड़ी देर में पायलट शैलेश और ईएमटी निकुंज मौके पर पहुंचे और घायल विष्णु को प्राथमिक उपचार देते हुए तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया.
डॉक्टरों ने की सर्जरी
अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने विष्णु की गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत सर्जरी शुरू की. डॉक्टरों की टीम ने पीठ में फंसे रामपुरी चाकू को सफलतापूर्वक बाहर निकाला. फिलहाल विष्णु की हालत स्थिर बताई जा रही है और उसे निगरानी में रखा गया है.
पुलिस की जांच तेज
घटना की जानकारी मिलते ही दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी हमले के बाद मौके से फरार हो गए हैं. आसपास के लोगों के बयानों के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है. थानाधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश या व्यक्तिगत विवाद से जुड़ा हो सकता है, लेकिन सभी पहलुओं पर जांच जारी है.
मौके पर अफरा-तफरी
हमले के बाद मेले में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग मंदिर परिसर से भागने लगे और कुछ देर के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई. बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला.
