Zee Rajasthan
दिवाली पर दो बाइक की टक्कर, दो परिवारों के तीन युवकों की मौत

Dungarpur News : दिवाली के दिन डूंगरपुर के दो परिवारों के तीन लोगं की मौत से पूरे गांव में मातम फैल गया. हादसा दो बाइकों की भिड़ंत से हुआ. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 21, 2025, 01:44 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 01:44 PM IST

Dungarpur News : उदयपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम को दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि मृतक एक युवक की मां और पिता घायल हो गए. बेटा अपने माता ओर पिता के साथ ही बाइक पर सवार था. घायलों का डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कर उसका इलाज चल रहा है. वही दिवाली के दिन 3 युवकों की मौत से परिवारों में मातम पसरा है.

डूंगरपुर के कल्याणपुर थाना पुलिस के अनुसार भेरूलाल मीणा पुत्र गोमाजी मीणा निवासी संगतपुर चंदोडा थाना सेमारी की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया की विजय कुमार पुत्र मादु जी मीणा निवासी निवासी संगतपुरा सोमवार को उसकी हीरो होंडा मोटरसाइकिल खेरवाड़ा जाने का कहकर ले गया था.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि विजय कुमार,उसकी पत्नी रेखा मीणा ओर बेटा प्रकाश मीणा तीनो खेरवाड़ा से वापस घर लौट रहे थे. देर शाम के समय घोड़ी गांव के पास पहुंचते ही ढ़ेलाना गांव की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक से जोरदार टक्कर हो गई.

हादसे में विजय,उसकी पत्नी रेखा,बेटा प्रकाश और दूसरी बाइक पर सवार हीरालाल पुत्र कालूराम खराड़ी निवासी बडला खेरवाड़ा और काउ डामोर पुत्र कावाजी डामोर घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर लोगो की भीड़ इकट्ठी हो गई.

घायलों को तुरंत डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. इमरजेंसी में जांच के बाद डाक्टर ने प्रकाश,काऊ और हीरालाल की मौत हो गई. जबकि विजय कुमार और उसकी पत्नी रेखा घायल हो गए. बेटे की मौत पर दोनों फूट फुटकर रोने लगे. वही रेखा की हालत गंभीर होने पर उसे भर्ती कर इलाज चल रहा है.

घटना की सूचना पर कल्याणपुर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची. वहीं तीनों मृतकों के शव को डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया. जहां परिजनों ने एक्सीडेंट का केस दर्ज करवाया. पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. वही दिवाली के दिन इस हादसे ने तीन युवकों की जान छीन ली. जिससे परिवारों में मातम का माहौल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी.

ये भी पढ़ें-

