/डूंगरपुर में केटरिंग गोदाम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

Dungarpur News: डूंगरपुर शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में शनिवार देर शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक केटरिंग के गोदाम में अचानक आग लग गई. आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया. गोदाम के अंदर रखे गत्ते, प्लास्टिक कैरेट और अन्य केटरिंग सामान ने आग को तेजी से फैलने में मदद की, जिससे कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग की लपटें गोदाम की जालियों और दरवाजों से बाहर निकलने लगीं, जबकि काले धुएं का घना गुबार पूरे इलाके में फैल गया.



धुएं का गुबार देख बाहर भागे कर्मचारी

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गोदाम के अंदर से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया. धुआं देखते ही वहां काम कर रहे कर्मचारी तुरंत बाहर निकल आए और आसपास के लोगों को सूचना दी. देखते ही देखते आग ने गोदाम के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. प्लास्टिक और गत्ते के जलने से धुआं इतना घना हो गया कि दूर-दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई देने लगा. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए.

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दमकल कर्मियों को करना पड़ा कठिनाइयों का सामना

आग की सूचना मिलने पर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. हालांकि गोदाम के भीतर फैले घने धुएं के कारण दमकल कर्मियों को अंदर प्रवेश करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. पहले बाहर से पानी की बौछार कर आग की तीव्रता को कम किया गया. इसके बाद फायरकर्मी सुरक्षा उपकरणों के साथ गोदाम के भीतर पहुंचे और आग को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया.



दो फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू

आग की गंभीरता को देखते हुए नगर परिषद की दो फायर ब्रिगेड गाड़ियों को मौके पर लगाया गया. करीब एक घंटे तक लगातार चले रेस्क्यू और अग्निशमन अभियान के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका. दमकल कर्मियों की तत्परता के कारण आग को आसपास की अन्य इमारतों तक फैलने से रोक लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.



जनहानि नहीं, लेकिन भारी आर्थिक नुकसान

इस घटना में राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई. वहीं गोदाम में एलपीजी सिलेंडर नहीं होने के कारण संभावित विस्फोट और बड़े हादसे की आशंका भी टल गई. हालांकि आग से गोदाम में रखा लगभग पूरा केटरिंग सामान जलकर नष्ट हो गया. आग की वजह से गोदाम की दीवारें भी काली पड़ गईं और भवन को भी नुकसान पहुंचा है. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार घटना में भारी आर्थिक नुकसान हुआ है. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगा हुआ है.

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