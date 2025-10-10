डूंगरपुर में रात के अँधेरे में चोरों का उजाला, बंद मकान में लगाई सेंध, 27 लाख के जेवर और नगदी लेकर रफूचक्कर

Dungarpur Crime News: डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत डूंगरपुर शहर में इन दिनों चोर चोर का शोर सुनाई दे रहा है. चोरों ने शहर की पत्रकार कॉलोनी में एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया है. परिजनों के घर लौटने पर वारदात का पता चला. चोर सूने मकान से करीब 27 लाख के सोने - चांदी के आभूषण व डेढ़ लाख की नगदी चुरा ले गए है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.



मामले के अनुसार पत्रकार कॉलोनी निवासी अमृतलाल पटेल शास्त्री कॉलोनी स्थित अपनी दुकान पर थे. वहीं उनकी पत्नी मणि देवी व बेटा हेरंब किसी काम से अपने गांव खेरवाड़ा गए हुए थे. देर शाम को जब मणि देवी अपने बेटे के साथ घर लौटे और घर का दरवाजा खोला तो देखा कि घर के अंदर सामान फैला हुआ था.



वहीं घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था. इधर घर में चोरी होने का पता लगने के बाद महिला के शोर करने पर आस पास के पड़ोसी भी एकत्रित जो गए. जिसके बाद पार्षद जयेश लोधावरा ने घटना की सूचना कोतवाली थाना पुलिस को दी. सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची ओर मौका मुआयना किया.



पीड़ित के पुत्र हेरंब ने बताया कि घर से 25 लाख से अधिक के 20 तोला सोने के आभूषण व डेढ़ किलो चांदी के आभूषण चोरी हो गए है. वही इसके साथ ही दोनो आलमारियों से डेढ़ लाख रुपए की नगदी पर चोरों ने हाथ साफ किया है. इधर पुलिस मामले की जांच में जुटीं. वही बुधवार को शहर के शिवाजी नगर में भी चोरों ने एक सूने मकान को अपना निशाना बनाया था.

