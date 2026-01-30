Zee Rajasthan
विराट हिन्दू सम्मेलन से राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज का संदेश, बोले- भारत को भारत रहने दो

Published: Jan 30, 2026, 04:48 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 04:48 PM IST

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Jan 30, 2026, 04:48 PM IST | Updated: Jan 30, 2026, 04:48 PM IST

विराट हिन्दू सम्मेलन से राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज का संदेश, बोले- भारत को भारत रहने दो

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में विराट हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया. सागवाड़ा नगर की ऋषभ वाटिका में आयोजित विराट हिन्दू सम्मेलन में राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज मुख्य वक्ता रहे. इस दौरान उन्होंने देश के गौरव पर विचार रखने के साथ विभिन्न राजनैतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत को भारत रहने दो उसे जातियों में मत बाटो.

सागवाड़ा नगर के ऋषभ वाटिका में आज शुक्रवार को हिन्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया. राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज का श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया. राष्ट संत ने कहा हिन्दू हो तो अपने देश के प्रति गौरव पैदा करो. कश्मीर कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है. ये हमारी हाथों की लकीर है, ये हमारी तकदीर है, ये हम कैसे दे दें. उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा मांगता ही रहता है.

अमेरिका से कहता है तोप और पिस्टन दे दो. चाइना से कहता है रुपया और पैसा दे दो और भारत से कहता है कश्मीर दे दो. वह हमेशा भिखारी की तरह ही कटोरा लेकर हाथ फैलाकर भीख मांगता है, लेकिन आज तक जिसका लिखा उसका कभी वापस लौटाया नहीं.

भारत को भारत रहने दो उसे जातियों में मत बांटो

राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज ने देश में राजनीतिक व्यवस्था, सरकार और पार्टियों पर भी निशाना साधा. राष्ट्रसंत ने कहा कि आजकल एक नई पार्टी बना ली गई है और कहा जा रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं. ये बताकर उन्हें हिंदुत्व से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. इसलिए देश में हिंदू सम्मेलन का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. आज देश में कोई भी पार्टी हो, लेकिन उसमें हिंदू नहीं है.

उन्होंने जातिगत राजनीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि आज हिंदू के नाम पर केवल राजनीति हो रही है. आज सब पार्टियों में हिंदू है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता है. हिंदू ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गुर्जर, मीणा में बंट गया है. कोई जाती, भाषा, क्षेत्र और पार्टियों में बंट गया है. इसलिए हिंदू होते हुए हिंदू दिखाई नहीं देता है. उन्होंने केंद्र में मौजूद सरकार से भी कहा कि मेरे भारत को भारत रहने दो. उसे जाति, प्रांत, क्षेत्र, भाषा में मत बांटो. केवल वोट के लिए हिन्दुओं को बांटने का काम मत करो.

हिंदू राष्ट्र फिर भी गौ हत्या

राष्ट्र संत पुलक सागर महाराज ने गौहत्या पर सवाल उठाते हुए कहा कि हिंदू राष्ट्र में आज भी गाय की हत्या होती है. देश में अगर हिन्दू है तो फिर बरसों से गो हत्या पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग पाया. देश में गो मांस एक्सपोर्ट हो रहा है. फिर बोले हिन्दू कहां है. हिंदू देश में कोई कैसे हमारे तिरंगे को फाड़ सकता है, उसे जला सकता है. कहां है हिंदू जब तिरंगा जल रहा था.

भारत माता को (अपशब्द) कहकर बुलाया जा रहा था. हिंदू हैं तो बताइए. फिर हिन्दू से परहेज क्यों किया जा रहा है.

दिनदहाड़े कन्हैया की हत्या कैसे हो जाती है. खुलेआम हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार कैसे हो रहे हैं. सेवा और पैसे के नाम पर धर्मांतरण कैसे हो रहा है. इसलिए मैं हिन्दू को खड़ा करना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि हिंदू और हिंदुस्तान को गाली देने वाले की जबान खींच लेनी चाहिए. तिरंगे के अपमान करने वाले को देश से निकाल देना चाहिए. वे सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए, तो लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं बोलेंगे. ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

