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डूंगरपुर मिड डे मील टेंडर में बड़ा खेल, शिकायत के आधे घंटे में जारी हुआ वर्क ऑर्डर

डूंगरपुर जिले में राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील सामग्री परिवहन के लिए जारी किए गए एक टेंडर  प्रक्रिया के दौरान दो अलग-अलग फर्मों की तरफ से एक ही काम के अनुभव प्रमाण पत्र को अपने-अपने दस्तावेजों के साथ लगाकर जमा कराने की बात सामने आयी.

Edited byAkhilesh kumar sharmaReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 30, 2026, 12:17 PM|Updated: May 30, 2026, 12:17 PM
डूंगरपुर मिड डे मील टेंडर में बड़ा खेल, शिकायत के आधे घंटे में जारी हुआ वर्क ऑर्डर
Image Credit: Dungarpur Mid Day Meal Tender

Dungarpur Mid Day Meal Tender : डूंगरपुर जिले में राजकीय विद्यालयों में मिड-डे मील सामग्री परिवहन के लिए जारी किए गए एक टेंडर में नियमों को ताक पर रखकर गंभीर गड़बड़झाला किए जाने का मामला सामने आया है. टेंडर प्रक्रिया के दौरान दो अलग-अलग फर्मों द्वारा एक ही कार्य अनुभव प्रमाण पत्र को अपने-अपने दस्तावेजों के साथ संलग्न कर जमा कराने की बात उजागर हुई है . इतना ही नहीं शिकायत के बावजूद महज आधे घंटे में वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया. मामले ने उपापन समिति की कार्यप्रणाली और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. इधर गड़बड़ी को लेकर टेंडर में शामिल एक फर्म ने दोबारा शिकायत करके जांच की मांग की है.

डूंगरपुर रसद विभाग की ओर से 17 अप्रैल को मिड डे मिल परिवहन को लेकर टेंडर आमंत्रित किए गए . टेंडर में 6 फर्मों ने हिस्सा लिया . 28 अप्रैल को टेंडर की तकनीकी निविदा खोली गई जिसमे उपापन समिति ने ''निवेदिता ट्रेडर्स'' के साथ-साथ ''गजानन ट्रांसपोर्ट'' और ''डूंगरपुर केवीएसएस'' को भी पात्र घोषित किया. इधर तकनीकी निविदा खुलने के बाद निवेदिता ट्रेडर्स ने 18 मई को उपापन समिति, जिला कलेक्टर व जिला रसद अधिकारी को गजानन ट्रांसपोर्ट व डूंगरपुर केवीएसएस की ओर से दिए गए अनुभव प्रमाण पत्रों पर आपत्ति दर्ज करवाई गई .

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एक ही काम के दो अनुभव प्रमाण पत्र, RTPP नियमों की अनदेखी

शिकायतकर्ता फर्म के प्रतिनिधि ललित कुमार ने बताया कि रसद विभाग ने वर्ष 2025-26 में डूंगरपुर केवीएसएस को पीडीएस वितरण का अस्थायी कार्य सौंपा था, जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी ने डूंगरपुर केवीएसएस को अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि डूंगरपुर केवीएसएस ने उसी कार्य का एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र निजी फर्म गजानन गजानन ट्रांसपोर्ट को भी जारी कर दिया. इसके बाद दोनों फर्मों ने एक ही कार्य के आधार पर बने अलग-अलग अनुभव प्रमाण पत्रों का उपयोग करते हुए मिड-डे मील परिवहन टेंडर में भाग लिया और अपनी पात्रता का दावा पेश किया.

क्या कहते हैं नियम?

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RTPP) अधिनियम-2012 और नियम-2013 के जानकारों के अनुसार, किसी एक कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र का उपयोग दो अलग-अलग स्वतंत्र फर्में नहीं कर सकतीं. इसकी अनुमति केवल उस स्थिति में होती है जब संबंधित कार्य दोनों पक्षों द्वारा संयुक्त उपक्रम (जॉइंट वेंचर) के रूप में किया गया हो। शिकायतकर्ता का दावा है कि इस मामले में ऐसा कोई संयुक्त उपक्रम मौजूद नहीं था.मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि टेंडर की शर्त संख्या 31 के अनुसार कार्य को किसी तीसरे पक्ष को सब-लेट करना पूर्णतः प्रतिबंधित था. इसके बावजूद मूल कार्य को किसी अन्य फर्म को सौंपे जाने की बात सामने आने से नियमों के उल्लंघन की आशंका और गहरा गई है.

तकनीकी जांच में भी उठे सवाल

शिकायतकर्ता फर्म के प्रतिनिधि ललित कुमार ने आरोप लगाया कि तकनीकी बिड के मूल्यांकन के दौरान उपापन समिति को प्रस्तुत दस्तावेजों की गहन जांच करनी चाहिए थी. एक ही कार्य के आधार पर दो अलग-अलग अनुभव प्रमाण पत्र सामने आने के बावजूद दोनों फर्मों को तकनीकी रूप से पात्र घोषित कर दिया गया. वही इस विसंगति को लेकर 18 मई को उपापन समिति अध्यक्ष, जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी गई थी. इसके बावजूद शिकायत की जांच करने के बजाय 27 मई को वित्तीय निविदा खोल दी गई. वही सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि वित्तीय निविदा खुलने के महज आधे घंटे के भीतर ही संबंधित फर्म के पक्ष में वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इतनी तेजी से की गई कार्रवाई किसी विशेष फर्म को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई प्रतीत होती है.

डीएसओ बोले- होगी जांच

इधर पूर्व में की गई आपत्ति पर कोई सुनवाई नहीं होने व आनन फानन में जारी किए गए वर्क ऑर्डर के मामले में फर्म ने दोबारा जिला कलेक्टर और जिला रसद अधिकारी को शिकायत की है . मामले को लेकर जिला रसद अधिकारी महेश चन्द्र शर्मा ने कहा कि एक फर्म द्वारा टेंडर प्रक्रिया के संबंध में आपत्ति दर्ज कराई गई है. उन्होंने बताया कि शिकायत और उससे जुड़े दस्तावेजों की गहन जांच कराई जाएगी तथा जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

बहरहाल मिड-डे मील परिवहन टेंडर में एक ही कार्य के दो अनुभव प्रमाण पत्रों का उपयोग, सब-लेटिंग के आरोप, तकनीकी मूल्यांकन में कथित अनदेखी और शिकायत लंबित रहने के बावजूद वर्क ऑर्डर जारी किए जाने जैसे मामलों ने पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं. अब यह मामला विभागीय जांच के दायरे में है और जांच रिपोर्ट ही तय करेगी कि टेंडर प्रक्रिया में वास्तव में नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं. फिलहाल, इस पूरे घटनाक्रम ने सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

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