दोवड़ा थाने में युवक की मौत पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी का बयान, बोले- सरकार ने कोई मुआवजा...

Dungarpur News: प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी आज शनिवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे. अपने दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री खराड़ी ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता की.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 11, 2025, 03:54 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 03:54 PM IST

Dungarpur News: राजस्थान के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी आज शनिवार को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे. अपने दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री खराड़ी ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता की. जिसमें मंत्री ने शहरी व ग्रामीण सेवा शिविर में लोगों को मिलने वाले फायदे गिनाए.

वहीं दोवड़ा थाने में पूछताछ के दौरान चोरी के एक आरोपी की मौत के मामले में मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से कोई मुआवजा नहीं दिया गया है. युवक की मौत थाने में हुई थी इसलिए मुआवजा भी पुलिस ने ही भरा है.

पत्रकार वार्ता में टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि एक स्कूल में चोरी की वारदात हुई थी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से आरोपी को पकड़ा, लेकिन पूछताछ के दौरान उनकी तबियत बिगड़ी और मौत हो गई. ये मामला पुलिस का था. इसलिए पुलिस ने अपने स्तर पर मुआवजा दिया है.

सरकार ने इसमें कोई राशि नहीं दी है. इस मामले में जो भी आरोप लगे उसको लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही साफ हो सकेगा कि उसकी मौत किस वजह से हुई है. मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने टीएडी हॉस्टल में उधारी की थाली के सवाल पर कहा कि सरकार हॉस्टल को लेकर पूरा बजट दे रही है.

सभी हॉस्टल वार्डन को पहले से 50 हजार का बजट दिया हुआ है. सामग्री को लेकर इश्यू आया था. जिसपर उपभोक्ता भंडार को अधिकृत किया था, लेकिन अब उपभोक्ता भंडार भी सप्लाई करने से हाथ खड़े कर रहा है. अब विभाग टेंडर या फिर उपभोक्ता भंडार से ही सामग्री खरीद पर विचार कर रहा है.

जल्द ही इस पर निर्णय हो जाएगा. टीएडी मंत्री ने सरकार की ओर से चलाए जा रहे शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों को लेकर कहा कि शिविरों में आने वाले लोगों की समस्याओं का हाथों हाथ समाधान किया जा रहा है. राजस्व, आधार कार्ड करेक्शन से लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

