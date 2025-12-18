'लाडो का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक छेड़छाड़ के आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा'

Dungarpur News: जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ की रहने वाली एक 16 साल की छात्रा की युवक से तंग आकर विषाक्त से सेवन से मौत के मामले में हंगामा बना हुआ है. अपनी मांगो को लेकर परिजन और सर्व समाज के लोग पीठ पुलिस चौकी के बाहर रात पर डटे रहे. पुलिस ने समझाइश के प्रयास भी किए. लेकिन परिजन व सर्व समाज के लोग अपनी मांगो पर अड़े हुए है. परिजन आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने, आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी देने की मांग कर रहे हैं.



मामले के अनुसार धम्बोला थाना क्षेत्र के पीठ निवासी आयुषी पाटीदार (16) पुत्री जगदीश पाटीदार बारहवीं कक्षा पास है. 14 दिसंबर को वह अपने घर से बीएसटीसी का फॉर्म भरने के लिए निकली थी. घर से निकलते ही गांव का युवक जावेद उसका पीछा करने लगा.

छात्रा ई मित्र पर फॉर्म भरकर जहां-जहां गई. युवक उसके पीछे पीछे जाकर तंग करने लगा. इससे पहले भी जावेद उसे आए दिन तंग करता था. इससे परेशान होकर छात्रा ने परिवार के लोगो के साथ उसी दिन धम्बोला थाने में युवक के खिलाफ रिपोर्ट भी दी थी. लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई. इससे परेशान होकर छात्रा ने 16 दिसंबर को शाम के समय जहर खा लिया था जिसकी कल 17 दिसंबर को इलाज के दौरान उदयपुर में मौत हो गई.

छात्रा की मौत की खबर सुनकर परिजन व सर्व समाज के लोग पहले धंबोला थाने के बाहर धरने पर बैठ गए. वहीं, समझाइश के बाद परिजन और समाज के लोग वहा से उठकर पीठ पहुं, जहां पर लोगो ने चौकी के बाहर धरना शुरू किया. इधर पूरी रात परिजन व समाज के लोग मृतक छात्रा को न्याय दिलाने के लिए चौकी के बाहर डटे रहे.

परिजन व समाज के लोग आरोपी की गिरफ्तारी, आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने, रिपोर्ट लेकर भी कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिस कर्मी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने, मृतका के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता, एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है. वहीं, मांगे पूरी नहीं होने तक अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है.

