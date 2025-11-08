डूंगरपुर में पंचायत बनी मौत का मैदान! बातचीत करने गए पंचों पर लाठी से हमला, एक की जान गई

Dungarpur News: जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के गमीरपुरा उपला फला में मारपीट की घटना को लेकर बातचीत करने आए पंचों पर बदमाशो ने फिर से हमला कर दिया. हमले में एक पंच युवक की मौत हो गई. जबकि 2 पंचों को चोटें भी आई. मामले को लेकर परिजनों ने 3 बदमाशों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

दोवडा थाना पुलिस के अनुसार बंशीलाल पुत्र लक्ष्मण लाल मनोम निवासी गमीरपुरा फला उपला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि 5 नवंबर को धूलेश्वर पुत्र नानूराम उर्फ़ नाना ननोमा ने उसके लक्ष्मण पुत्र सोमाजी नमोमा के साथ गाली गलौज करते हुए पत्थरों से मारपीट की, जिससे लक्ष्मण के सिर में चोटें आई.

सभी पंच घटना पर बात कर रहे थे

इस बात को लेकर लक्ष्मण ने पंचों को अपने घर पर बुलाया था. जिस पर पंच भानजी परमार, वजेराम परमार, शंकर परमार, गौतम परमार, राजेंद्र परमार 6 नवंबर को बातचीत को लेकर नानूराम उर्फ़ नाना के घर गए, जहां सभी पंच घटना पर बात कर रहे थे. इसी दौरान आरोपी फिर से हमलावर होकर आए.

बंशीलाल ओर कांतिलाल को भी चोटें आई

धूलेश्वर के साथ आए बदमाशो ने लट्ठ से मारपीट शुरू कर दी, जिससे लट्ठ जयंतीलाल के सिर में लगा. इससे वह गंभीर घायल होकर नीचे गिर गया. वहीं बंशीलाल ओर कांतिलाल को भी चोटें आई. घायल जयंतीलाल को तुरंत बनकोड़ा सीएचसी लेकर गए. जहां से हालत गंभीर होने पर डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. इमरजेंसी में इलाज के बाद हालत नाजुक होने से उसे उदयपुर के लिए रेफर किया. 2 घंटे उदयपुर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद शव वापस डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. मोर्चरी में शव रखवाया गया.

बंशीलाल ने धूलेश्वर ओर अन्य साथियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाएं. वही पोस्टमार्टम के लिए शव को बनकोड़ा अस्पताल लेकर गए. जहा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया. फिलहाल पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश कर रही है.

