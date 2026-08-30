/उदयपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक, बाइक सवार युवक को घेरकर धारदार हथियारों से किया हमला, डूंगरपुर में इलाज जारी

Rajasthan Crime: राजस्थान के उदयपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के पांड्यावाड़ा गांव में बीती रात बेखौफ बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. बाइक से घर लौट रहे युवक को एक दर्जन से अधिक बदमाशों ने रास्ते में घेरकर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही बेसुध हो गया. हमलावरों के भागने के बाद परिजनों ने घायल को गंभीर हालत में डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है.

बाइक रुकवा कर किया हमला

Add Zee News as a Preferred Source

मामले के अनुसार, पांड्यावाड़ा निवासी रमेश परमार पिता शंकर परमार बीती रात अपने चचेरे भाइयों मोहन और गोवर्धन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहा था. इसी दौरान रास्ते में घात लगाकर बैठे 12 से अधिक लोगों ने अचानक उनकी बाइक को रुकवा लिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हमलावरों ने धारदार हथियारों से रमेश पर हमला कर दिया.

ग्रामीण और परिजन को देख बदमाश भागे

घटना के दौरान हुए शोर-शराबे और चीख-पुकार को सुनकर आसपास के ग्रामीण और परिजन तुरंत मौके की ओर दौड़े. ग्रामीणों को आता देख हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए. परिजनों ने मौके पर पहुंचकर देखा, तो रमेश के सिर और कंधे पर गंभीर चोटें आई थीं और वह खून से लथपथ बेसुध पड़ा था.

डूंगरपुर जिला अस्पताल में इलाज जारी

घटना के तुरंत बाद परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना दी और घायल रमेश को डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका गहन उपचार चल रहा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ितों ने कल्याणपुर थाने में हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है. पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश में जगह-जगह दबिश दी जा रही है.